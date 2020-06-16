Сколько стоит фото- и видеосъемка в Ботаническом саду Алматы после открытия

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы после реконструкции свои двери для посетителей открыл Главный ботанический сад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект реконструкции ботанического сада Алматы был инициирован в 2018 году Фондом Булата Утемуратова по запросу Института ботаники и фитоинтродукции. Его общая стоимость составила $15 млн.

В сад посетители теперь могут попасть с улицы Тимирязева, со стороны выставочного центра «Атакент», а также с проспекта аль-Фараби.

График работы сада: с 10 до 23 часов. С 15 по 21 июня вход для всех посетителей - бесплатный.

Далее за вход согласно прайс-листу надо будет платить:

- взрослый билет - 500 тенге,

- студенческий и пенсионный билет при предъявлении соответствующего документа - 300 тенге,

- школьный билет - 300 тенге,

- посещение сада с участием экскурсовода - 1000 тенге,

- посещение сада с участием экскурсовода, для студентов, пенсионеров и лиц до 18 лет - 500 тенге,

- съемки кино, видео-телепрограмм - 5000 тенге (1 час),

- съемки на фотоаппарате - 3000 тенге (1 час),

- свадебный визит на 1 человека - 1000 тенге,

- посещение сада инвалидам, детям до 5 лет – бесплатно.

Между тем, в администрации Ботанического сада объяснили, что оплата съемки на фотоаппарате производится только за коммерческие и профессиональные фотосессии и видеосъемки с использованием полупрофессиональной и профессиональной фото- и видеотехники, квадрокоптеров.

«Съемки на камеру телефона, смартфона, а также на профессиональную камеру без коммерческой цели не подлежит оплате», - сообщили в администрации.

Свадебный визит оплачивается только двумя молодоженами. Сопровождающие молодоженов посетители оплачивают согласно стандартному тарифу (500 или 300 тенге).

Отмечается, что все эти деньги пойдут на содержание Ботанического сада.

В администрации Ботанического сада просят посетителей соблюдать простые правила при посещении, в частности следить за детьми, не упускать их из виду.

«Мы постарались сделать сад как можно безопаснее для наших маленьких посетителей, но ничто не заменит им вашего внимания. Отнеситесь с ответственностью к окружающей вас природе: не рвите растения и не бегайте по клумбам, устраивайте пикники в специально отведенных местах и выбрасывайте мусор в урны. Посещать сад на велосипедах, электросамокатах и гироскутерах нельзя, но можно заходить с самоходным самокатом. Также постарайтесь приходить в сад не позже 21:00. После этого времени вход в сад будет закрыт. Оставаться внутри можно до 23-00. Все эти несложные правила, мы ввели ради вашей безопасности и сохранения природы в нашем саду», - отметили в администрации.

Государственный ботанический сад — особо охраняемая природная территория со статусом природоохранной и научной организации, предназначенная для проведения исследований и научных разработок по охране, защите, воспроизводству и использованию растительного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений.

О том, как изменился ботанический сад, можно прочитать здесь.

Ранее с реконструкцией ботанического сада ознакомился Глава государства Касым-Жомарт Токаев.