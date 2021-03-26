Сколько средств нужно для увеличения прожиточного минимума казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о необходимых для увеличения прожиточного минимума (далее ПМ) казахстанцев условиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам проводимых в стране исследований с привлечением международных и национальных экспертов методика определения величины ПМ, используемая в Казахстане, признана экспертами Международной Организации Труда (далее – МОТ) соответствующей международным требованиям. При этом рекомендовано внесение некоторых изменений в состав продовольственной корзины и его структуру. Эти меры по совершенствованию методики определения ПМ реализуются в два этапа. Во-первых, с учетом экономических возможностей страны и в реализацию Послания Первого Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 31 января 2017 года о необходимости пересмотра ПМ, изменена структура ПМ. Так, доля непродовольственной части ПМ с января 2018 года была увеличена с 40% до 45%», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

При этом, по его словам, продовольственная корзина продолжает обеспечивать среднедушевую энергетическую ценность в 2 175 ккал в день. Это привело к увеличению величины ПМ с 24 459 тенге в 2017 году до 28 284 тенге в 2018 году и благоприятно повлияло на размеры выплат более 3 млн граждан. Из республиканского бюджета дополнительно было выделено порядка 386 млрд тенге.

«Во-вторых, в условиях, произошедших за последние годы изменений в потреблении населением продуктов питания и специфики наполняемости продовольственного рынка страны, с учетом рекомендаций Казахской Академии питания, прорабатываются вопросы расширения перечня продовольственных товаров с 43 до 51 наименования, увеличения нормы потребления продуктов с соответствующим повышением суточной энергетической ценности с 2 175 ккал до 2 330 ккал. По предварительным расчетам это потребует выделения из республиканского бюджета дополнительно более 1,1 трлн тенге», - отметил Премьер.

Он также сообщил, что дальнейшие меры по совершенствованию методики определения ПМ будут приниматься в рамках реализации Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года, предусматривающего постоянный пересмотр величины и структуры ПМ как основы в расчете всех базовых социальных выплат от государства.