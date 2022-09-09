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Сколько средств направят на развитие сельской медицины

Автор:  
Серик Сабеков
9 Сентября 2022, 13:53
Сколько средств направят на развитие сельской медицины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Расходы на реализацию пилотного национального проекта по развитию сельского здравоохранения, по предварительным расчетам, составят более 200 млрд тенге. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уже предварительные расчеты мы провели. Расходы на реализацию пилотного национального проекта по развитию сельского здравоохранения, по предварительным расчетам, составят более 200 млрд тенге. Из них на строительство объектов первичной медико-санитарной помощи – 126 млрд тенге», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Представители ведомства также отметили, что расходы на развитие сельского здравоохранения включены в расходы первичной медико-санитарной помощи.

«На сегодня на эти цели запланировано 460 млрд тенге, из них 40 % идет на село. Также на стационары села предусмотрены расходы в рамках обязательного социального медицинского страхования и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи – порядка 300 млрд тенге. Все 500 с лишним млрд тенге на село», - сообщила директор департамента координации обязательного социального медицинского страхования Гулжан Шайхыбекова.


Минздрав РК   Здравоохранение   Сельское хозяйство   Бюджет   Нацпроекты   Ажар Гиният  
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