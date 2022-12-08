Сколько социальных квартир построили в Астане за пять лет

8 Декабря 2022, 20:30

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане действует специальная жилищная программа для молодежи, увеличена сумма жилищных сертификатов с 1 млн до 1,5 млн тенге, расширена категория участников жилищных программ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

«За последние годы в Астане построено почти 23,5 тыс. социальных квартир. К примеру, если в 2018 году было построено 1100 соцквартир, в 2019 году - 2900 соцквартир, то в период с 2020 по 2022 год было построено 20,5 тыс. соцквартир», - говорится в сообщении.

Кроме того, ведутся работы по завершению долгостроев, ремонту опасных ЖК, сносу аварийного ветхого жилья.

«За последние три года из аварийных домов переселено почти 700 семей. Планируется переселить еще более 300 семей. С начала старта программы «Елорда Даму» из аварийных домов переселено около 4 тысяч 200 семей», - сообщили в акимате.

Фото: gov.kz