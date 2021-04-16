Сколько школ и детских садов построят в Алматы в этом году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Какие объекты образования уже построили в Алматы и что планируют возвести в этом году, рассказал руководитель управления комфортной городской среды Алматы Сапар Нурашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Сапар Нурашев, в 2020 году завершено строительство 18 объектов образования, благодаря которым создано 3817 ученических и 240 дошкольных мест. По восьми объектам выполнены работы по реконструкции и сейсмоусилению существующих зданий.

«В текущем году ведется строительство восьми новых школ на 12 600 ученических мест, 17 пристроек на 8263 ученических мест, два новых детских сада на 400 мест. Кроме того на 14-ти объектах будет выполнена реконструкция и сейсмоусиление. Таким образом, на 41 объектах будет идти строительство, ремонт либо реконструкция», - сообщил он в ходе брифинга в РСК.

По словам спикера, все новые школы Алматы строятся с применением новейших наработок в области строительства образовательных учреждений с учетом самых современных мировых стандартов.

Очень важным Сапар Нурашев считает строительство объектов дополнительного образования. К примеру, в рамках реализации комплексного плана «Новый Алматы», в 2021 году в Алатауском и Наурызбайском районах предусмотрено строительство двух центров инновационного творчества – Дома школьников. На сегодняшний день ведется разработка проектно-сметной документации.

Современным детям интересно учиться в новых пространствах, оснащенных современным оборудованием. Поэтому процесс строительства школ нового типа в Алматы будет продолжаться.

Ранее руководитель управления комфортной городской среды города Сапар Нурашев заявил, что крематорий в Алматы планируют сдать в эксплуатацию в сентябре 2021 года.