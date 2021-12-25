Сколько мест не хватает в школах Алматы, рассказал Бакытжан Сагинтаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о дефиците ученических мест и сколько школ откроется в городе до конца года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акима, в сфере среднего образования в настоящее время в Алматы действует 291 школа, 207 из них государственные. Всего в них обучаются 303 110 учащихся, что больше по сравнению с прошлым учебным годом более чем на 12 тысяч учащихся. Дефицит ученических мест на сегодня – 33 812.

«Для решения данного вопроса ведется строительство 8 государственных школ на 12 600 мест с учетом принципа «шаговой доступности», три из которых на 5100 мест будут сданы в декабре текущего года. Продолжается строительство 17 новых корпусов к школам на 8263 места. При этом уже завершены строительно-монтажные работы по 11 корпусам на 4600 мест, оставшиеся 6 – на 3663 места – будут завершены до конца текущего года. За счет частных инвестиций к началу нового учебного года открыто 13 частных школ на 2656 мест», - написал на своей странице в сети Instagram Б. Сагинтаев.



