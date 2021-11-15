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Сколько кредитов одобрено по программе «Алматы жастары»

15 Ноября 2021 14:33
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Сколько кредитов одобрено по программе «Алматы жастары»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сколько кредитов одобрено по жилищной программе «Алматы жастары», ответил заместитель руководителя управления жилищной политики города Ермек Амиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Спикер напомнил, что данная программа была инициирована акимом мегаполиса Бакытжаном Сагинтаевым.

«По программе «Алматы жастары» на этот год по плану был установлен лимит - порядка 1000 квартир. На сегодняшний день мы одобрили, и алматинская молодежь приобрела около 900 квартир. До конца года мы эту цифру планируем довести до 1000. То есть, план будет достигнут целиком. Установленная сумма выделена из местного бюджета и предоставлена в «Отбасы банк» для кредитования», - сообщил он.

В этом году прием документов по жилищной программе «Алматы жастары», которая позволит молодым специалистам получить льготный заем для приобретения собственной квартиры, проходила в период с 10 по 31 марта на сайте www.almaty-zhastary.kz .

В сентябре сообщалось, что 780 семей получили квартиры по программе «Алматы жастары».

Также в этом году по «Алматы жастары» была увеличена сумма кредитования с 13 до 18 млн тенге. Для участия в программе было подано 9741 заявление. Больше всего заявлений подано от работников сферы образования, здравоохранения, правоохранительных органов. На реализацию программы из местного бюджета в этом году выделено 14 млрд тенге.

Напомним, жилищная программа «Алматы жастары 3.0» с низкой процентной ставкой стартовала в 2020 году. В ней могли участвовать алматинцы в возрасте до 35 лет, работающие в таких сферах, как здравоохранение, образование, культура и спорт, вузы и НИИ, СМИ, социальная сфера, правоохранительные органы.

В Алматы с 15 ноября стартовал прием заявок по программе предоставления арендного жилья для работающей молодежи до 29 лет.

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#Алматы   #Акимат   #Жилье   #Молодежь  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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