Сколько кредитов одобрено по программе «Алматы жастары»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сколько кредитов одобрено по жилищной программе «Алматы жастары», ответил заместитель руководителя управления жилищной политики города Ермек Амиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер напомнил, что данная программа была инициирована акимом мегаполиса Бакытжаном Сагинтаевым.

«По программе «Алматы жастары» на этот год по плану был установлен лимит - порядка 1000 квартир. На сегодняшний день мы одобрили, и алматинская молодежь приобрела около 900 квартир. До конца года мы эту цифру планируем довести до 1000. То есть, план будет достигнут целиком. Установленная сумма выделена из местного бюджета и предоставлена в «Отбасы банк» для кредитования», - сообщил он.

В этом году прием документов по жилищной программе «Алматы жастары», которая позволит молодым специалистам получить льготный заем для приобретения собственной квартиры, проходила в период с 10 по 31 марта на сайте www.almaty-zhastary.kz .

В сентябре сообщалось, что 780 семей получили квартиры по программе «Алматы жастары».

Также в этом году по «Алматы жастары» была увеличена сумма кредитования с 13 до 18 млн тенге. Для участия в программе было подано 9741 заявление. Больше всего заявлений подано от работников сферы образования, здравоохранения, правоохранительных органов. На реализацию программы из местного бюджета в этом году выделено 14 млрд тенге.

Напомним, жилищная программа «Алматы жастары 3.0» с низкой процентной ставкой стартовала в 2020 году. В ней могли участвовать алматинцы в возрасте до 35 лет, работающие в таких сферах, как здравоохранение, образование, культура и спорт, вузы и НИИ, СМИ, социальная сфера, правоохранительные органы.

В Алматы с 15 ноября стартовал прием заявок по программе предоставления арендного жилья для работающей молодежи до 29 лет.