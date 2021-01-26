Сколько дорог станет платными в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О масштабной модернизации транспортной инфраструктуры рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях масштабной модернизации транспортной инфраструктуры и реализации транспортного потенциала в рамках госпрограммы «Нұрлы жол» будут завершены строительство и реконструкция 6 тыс. км дорог. Платность будет введена на 5,8 тыс. км дорог», - сказал Аскар Мамин.

Глва Кабмина добавил, что для исключения «узких мест» и повышения пропускной способности в железнодорожных потоках по направлениям Казахстан – КНР и Казахстан – Узбекистан будут начаты работы по модернизации и строительству железнодорожных путей на участках Достык-Мойынты, Мактарал-Дарбаза и в обход станции Алматы.

Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.



