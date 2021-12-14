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Сколько дорог построили за 30 лет в Казахстане

14 Декабря 2021 08:05
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Сколько дорог построили за 30 лет в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За годы Независимости в Казахстане было построено и реконструировано около 13,4 тыс. км автомобильных дорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

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Как рассказали в пресс-службе ведомства, выполненные дорожно-ремонтные работы позволили восстановить разрушенные участки на опорной сети автомобильных дорог республиканского значения, включая шесть основных международных транзитных коридоров, таких как «Западная Европа - Западный Китай». Кроме того, за эти годы было значительно улучшено общее транспортно-эксплуатационное состояние участков. Сегодня протяженность сети автомобильных дорог общего пользования в нашей стране – 96,8 тыс.км, в 1991 году этот показатель составлял 86 тыс.км.


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#Строительство   #Другие государственные органы   #Дороги   #30 лет Независимости  
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