Сколько детей родилось в День независимости в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сколько детей родились в Алматы 16 декабря, рассказали в управлении общественного развития города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В День Независимости Казахстана в Алматы за сутки родилось 106 детей, из них 63 мальчиков и 43 девочки, в том числе одна двойня», - проинформировали в управлении.

Ранее сообщалось, что в День Независимости 50 малышей появились на свет в городе Шымкент.