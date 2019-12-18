+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: -3 °С
USD 383.95 EUR 429.26
RUB 6.16 CNY 55.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько детей родилось в День независимости в Алматы

18 Декабря 2019 20:28
Поделиться:
Сколько детей родилось в День независимости в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сколько детей родились в Алматы 16 декабря, рассказали в управлении общественного развития города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Родился 500-тысячный житель Актобе
11 младенцев родились в День города в Талдыкоргане

«В День Независимости Казахстана в Алматы за сутки родилось 106 детей, из них 63 мальчиков и 43 девочки, в том числе одна двойня», - проинформировали в управлении.

Ранее сообщалось, что в День Независимости 50 малышей появились на свет в городе Шымкент.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, День Независимости ,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив