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Сколько детей родилось в День независимости в Алматы
18 Декабря 2019 20:28
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сколько детей родились в Алматы 16 декабря, рассказали в управлении общественного развития города, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В День Независимости Казахстана в Алматы за сутки родилось 106 детей, из них 63 мальчиков и 43 девочки, в том числе одна двойня», - проинформировали в управлении.
Ранее сообщалось, что в День Независимости 50 малышей появились на свет в городе Шымкент.
Ключевые слова: Алматы, День Независимости ,
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