Сколько человек получат жилье про программе «Алматы жастары»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы подвело предварительные итоги городской программы льготного кредитования «Алматы жастары». Прием заявлений проходил с 15 по 31 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего поступило 11 104 заявлений, из них одобрена и положительно рассмотрена 3631 заявка, по таким сферам, как:

1. Здравоохранение – 861;

2. Образование – 1389;

3. Культура – 242;

4. Спорт – 57;

5. ВУЗы и НИИ – 477;

6. СМИ – 85;

7. Социальная сфера – 31;

8. Правоохранительные органы – 410;

9. Коммунальные службы – 79.

«В зависимости от набранных баллов по сферам 1100 претендентам в личный кабинет на сайте будет выдано направление для подтверждения платежеспособности в АО «Отбасы банк». Заявителям, получившим направления, необходимо в течение 15 рабочих дней обратиться в любой центр обслуживания АО «Отбасы банк» для прохождения оценки платежеспособности. Участники, успешно подтвердившие платежеспособность, смогут выбрать жилье на первичном и вторичном рынках в течение 45 календарных дней», - сообщили в управлении.

2531 участников будут находиться в резервном списке до прохождения оценки платежеспособности основного списка.

Во время обработки поступивших заявок 7473 участников, в большинстве случаев являлись следующие причины отказов: несоответствие места работы требованиям программы, наличие жилья на праве собственности по РК, отчуждение жилья в течение последних 5 лет, отсутствие за последние 6 месяцев пенсионных начислений, отсутствие справок на всех членов семьи о наличии/отсутствии жилья по РК, отсутствие сканированных свидетельств о рождении детей и заключении/расторжении брака и т. д.

Стоит отметить, что по условиям программы максимальная сумма займа составляет 18 миллионов тенге, первоначальный взнос - 10%. Процентная ставка по кредиту - 5%. Кредит можно взять на срок до 25 лет. Кроме того, есть возможность приобретения первичного и вторичного жилья.