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    Начался прием заявлений по программе «Алматы жастары»

    15 Мая 2023, 21:24

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Начался прием заявлений и документов в рамках программы льготного кредитования «Алматы жастары» с 15 по 31 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы.

    По условиям программы максимальная сумма займа составляет 18 миллионов тенге, первоначальный взнос - 10%. Процентная ставка по кредиту - 5%. Кредит можно взять на срок до 25 лет. Кроме того, есть возможность приобретения первичного и вторичного жилья.

    В этом году по «Алматы жастары» квартиры могут приобрести 1100 человек.

    Участникам необходимо подать заявление и документы на специальном сайте www.almaty-zhastary.kz по ЭЦП до 31 мая включительно. Затем управление в течение 20 рабочих дней с даты окончания приема заявлений осуществляет расчет баллов, и формируется основной и резервный списки, список отклоненных. Далее в зависимости от количества набранных баллов по сферам, управление выдает направления в «Отбасы Банк» для оценки платежеспособности.

    Списки участников, включенных в основной и резервный списки, а также список отклоненных размещаются на сайте www.almaty-zhastary.kz.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Жилье Молодежь
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