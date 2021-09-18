Склон горы загорелся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы загорелся склон горы выше проспекта Аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео появилось в сети. «Пожар выше Аль-Фараби», - говорится в посте.

«18 сентября в 11:11 сводный отряд ДЧС Алматы выехал на сообщение о загорании склона горы по адресу: Бостандыкский район, микрорайон Ерменсай, улица Арайлым, около дома 2/12. По прибытии первый пожарный расчет передал, что открытым пламенем горел сухостой на общей площади 1,5 гектара, из-за ветра быстро распространялся, огонь угрожал перейти на жилой трехэтажный дом, от высокого теплового воздействия ужа начали накаляться окна, фронтон пластикового сайдинга», - обобщили в пресс-службе ДЧС.

Силы и средства ДЧС работали по повышенному рангу вызова: 57 человек личного состава и 14 единиц техники. Принятыми мерами возгорание ликвидировано в 12:34, снята угроза перехода огня на частный жилой сектор. Жертв и пострадавших нет.



