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    16:10, 18 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Склон горы загорелся в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы загорелся склон горы выше проспекта Аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео появилось в сети. «Пожар выше Аль-Фараби», - говорится в посте.

    «18 сентября в 11:11 сводный отряд ДЧС Алматы выехал на сообщение о загорании склона горы по адресу: Бостандыкский район, микрорайон Ерменсай, улица Арайлым, около дома 2/12. По прибытии первый пожарный расчет передал, что открытым пламенем горел сухостой на общей площади 1,5 гектара, из-за ветра быстро распространялся, огонь угрожал перейти на жилой трехэтажный дом, от высокого теплового воздействия ужа начали накаляться окна, фронтон пластикового сайдинга», - обобщили в пресс-службе ДЧС.

    Силы и средства ДЧС работали по повышенному рангу вызова: 57 человек личного состава и 14 единиц техники. Принятыми мерами возгорание ликвидировано в 12:34, снята угроза перехода огня на частный жилой сектор. Жертв и пострадавших нет.



    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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