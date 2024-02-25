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    20:49, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    Склад загорелся в Алматы

    пожар
    Фото: freepik.com

    В Алматы спасатели ликвидируют пожар в складских помещениях Алатауского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в ДЧС города, в 19:43 силы и средства направлены по повышенному рангу в Алатауский район, микрорайон Теректы, улица Айналмалы.

    — По прибытии в 19:56 установлено горение складского помещения ангарного типа. На месте  ликвидируют возгорание 29 человек личного состава, семь единиц техники, службы взаимодействия города, — проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматы.

    Пожар локализован 20:37 часов. Ликвидация возгорания осложняется удаленностью водоисточников, организован подвоз воды.

    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Регионы Казахстана Регионы Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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