Склад загорелся в Алматы

В Алматы спасатели ликвидируют пожар в складских помещениях Алатауского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в ДЧС города, в 19:43 силы и средства направлены по повышенному рангу в Алатауский район, микрорайон Теректы, улица Айналмалы.

— По прибытии в 19:56 установлено горение складского помещения ангарного типа. На месте ликвидируют возгорание 29 человек личного состава, семь единиц техники, службы взаимодействия города, — проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматы.

Пожар локализован 20:37 часов. Ликвидация возгорания осложняется удаленностью водоисточников, организован подвоз воды.