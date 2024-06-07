Склад загорелся в Алматы

Огнеборцы Алматы тушат возгорание в одном из складов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео с места пожара распространяется в соцсетях. В ДЧС Алматы сообщили, что силы и средства направлены по повышенному рангу в Жетысуский район по адресу улица Тобаякова, 60. Предварительно горит отдельно стоящее складское помещение.

На месте работают силы и средства ДЧС — 50 человек личного состава и 17 единиц техники, а также службы взаимодействия.

По последним данным от МЧС, за 30 минут с момента вызова пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила 230 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Причины инцидента выясняются.