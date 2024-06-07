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    15:45, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Склад загорелся в Алматы

    Склад загорелся в Алматы
    Фото: кадр из видео

    Огнеборцы Алматы тушат возгорание в одном из складов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Видео с места пожара распространяется в соцсетях. В ДЧС Алматы сообщили, что силы и средства направлены по повышенному рангу в Жетысуский район по адресу улица Тобаякова, 60. Предварительно горит отдельно стоящее складское помещение.

    На месте работают силы и средства ДЧС — 50 человек личного состава и 17 единиц техники, а также службы взаимодействия.

    По последним данным от МЧС, за 30 минут с момента вызова пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила 230 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Причины инцидента выясняются.

    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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