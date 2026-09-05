Склад загорелся открытым пламенем в Костанае
В Костанае пожарные МЧС ликвидируют крупное возгорание на складе, где хранится жмых, передает корреспондент агентства Kazinform.
Пожар произошел на улице Ш. Жанибека. По данным МЧС, к моменту прибытия первых пожарных расчетов здание склада уже горело открытым пламенем.
На месте происшествия создан штаб пожаротушения. Подразделения МЧС работают по повышенному рангу пожара.
Для оказания помощи к месту происшествия также направлен пожарный поезд КТЖ.
По предварительной информации, пострадавших нет. Причины возгорания и площадь пожара пока не сообщаются.
Ранее в Астане произошел пожар в здании, где располагались детский сад и сауна.