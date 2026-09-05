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    Склад загорелся открытым пламенем в Костанае

    В Костанае пожарные МЧС ликвидируют крупное возгорание на складе, где хранится жмых, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Склад загорелся открытым пламенем в Костанае
    Кадр из видео

    Пожар произошел на улице Ш. Жанибека. По данным МЧС, к моменту прибытия первых пожарных расчетов здание склада уже горело открытым пламенем.

    На месте происшествия создан штаб пожаротушения. Подразделения МЧС работают по повышенному рангу пожара.

    Для оказания помощи к месту происшествия также направлен пожарный поезд КТЖ.

    По предварительной информации, пострадавших нет. Причины возгорания и площадь пожара пока не сообщаются.

    Ранее в Астане произошел пожар в здании, где располагались детский сад и сауна.

    Пожар Регионы Казахстана Костанайская область Происшествия Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор