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    Пожар произошел в здании с детским садом и сауной в Астане

    В районе Алматы города Астаны произошел пожар в двухэтажном здании по улице Обаган. На первом этаже расположены сауна и пивной магазин, на втором — частный детский сад, передает Kazinform со ссылкой на МЧС.

    Пожар произошел в здании с детским садом и сауной в Астане
    Фото: МЧС РК

    По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение кровли здания.

    Пожар произошел в здании с детским садом и сауной в Астане
    Фото: МЧС РК

    Тушение осложнялось плотной застройкой, сильным задымлением, а также узкими проездами и проходами.

    Пожар произошел в здании с детским садом и сауной в Астане
    Фото: МЧС РК

    В ходе ликвидации пожара спасатели предотвратили распространение огня на расположенные рядом жилые дома.

    Пожар произошел в здании с детским садом и сауной в Астане
    Фото: МЧС РК

    Пожар удалось ликвидировать на площади 250 квадратных метров. Пострадавших нет.

    Ранее сообщалось о том, что сотрудники МЧС локализовали пожар в коттедже по улице Имантау в районе Нура.

    Пожар Детсады Происшествия, ЧС Астана
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор