Пожар произошел в здании с детским садом и сауной в Астане

В районе Алматы города Астаны произошел пожар в двухэтажном здании по улице Обаган. На первом этаже расположены сауна и пивной магазин, на втором — частный детский сад, передает Kazinform со ссылкой на МЧС.

По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение кровли здания.

Фото: МЧС РК

Тушение осложнялось плотной застройкой, сильным задымлением, а также узкими проездами и проходами.

Фото: МЧС РК

В ходе ликвидации пожара спасатели предотвратили распространение огня на расположенные рядом жилые дома.

Фото: МЧС РК

Пожар удалось ликвидировать на площади 250 квадратных метров. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники МЧС локализовали пожар в коттедже по улице Имантау в районе Нура.