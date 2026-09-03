Пожар произошел в здании с детским садом и сауной в Астане
В районе Алматы города Астаны произошел пожар в двухэтажном здании по улице Обаган. На первом этаже расположены сауна и пивной магазин, на втором — частный детский сад, передает Kazinform со ссылкой на МЧС.
По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение кровли здания.
Тушение осложнялось плотной застройкой, сильным задымлением, а также узкими проездами и проходами.
В ходе ликвидации пожара спасатели предотвратили распространение огня на расположенные рядом жилые дома.
Пожар удалось ликвидировать на площади 250 квадратных метров. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось о том, что сотрудники МЧС локализовали пожар в коттедже по улице Имантау в районе Нура.