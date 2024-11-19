Склад с древесиной горел в Алматы

Как сообщили в ДЧС города, 18 ноября в 16:14 были направлены силы и средства в Ауэзовский район, на улицу Цветочную, 1/10. По прибытию выяснилось, что открытым пламенем горели пиломатериалы, размещенные в двухъярусных контейнерах под навесом на территории промышленной базы. Предварительная площадь возгорания составила 140 квадратных метров.

— Из-за высокой пожарной загрузки имелась угроза распространения на весь пиломатериал, однако принятыми оперативными мерами угроза в кратчайшие сроки была снята. Пожар локализован в 16:42, ликвидирован в 17:18. Жертв нет. Недопущено распространения огня на древесину, складированную в штабелях, а также на распилочный цех, — отметили в пресс-службе ДЧС.

Отмечается, что общая площадь объекта, принадлежащего нескольким владельцам, составляет более 3 тысяч квадратных метров. В соседних контейнерах, которые удалось спасти, была складирована сухая древесина.