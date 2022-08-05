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Склад горел в центре Алматы
5 Августа 2022 09:45

Склад горел в центре Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы произошел пожар на складе для хранения продуктов питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Алматы, 4 августа в 21:42 пожарные расчеты выехали на сообщение о задымлении в Алмалинский район, ул. Муканова, 133.

«По прибытии первых подразделений в 21:45, обнаружено горение склада по хранению продуктов питания. Загорание локализовано в 23:05 и ликвидирован в 23:24. Оперативными действиями сотрудников ДЧС не допущено распространение огня на близ расположенное административное здание. Причина загорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 600 кв. м», - сообщили в пресс-служба ДЧС города.


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