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    12:24, 28 Апрель 2024 | GMT +6

    Склад горел в Алматы

    пожар
    Фото: кадр из видео

    В Жетысуском районе Алматы ночью горел склад на предварительной площади 200 квадратных метров, пожар потушили, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В Жетысуском районе в отдельно стоящем металлическом складе ангарного типа произошло возгорание. Предварительная площадь 200 квадратных метров. Пожар ликвидирован полностью, причина устанавливается. Погибших и пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    В феврале этого года в Жетысуском районе также произошел крупный пожар на складе. Тогда в тушении было задействовано более 100 человек личного состава и 29 единиц техники ДЧС. 

    Теги:
    ДЧС Пожар Регионы Казахстана Регионы Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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