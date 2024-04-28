Склад горел в Алматы

В Жетысуском районе Алматы ночью горел склад на предварительной площади 200 квадратных метров, пожар потушили, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В Жетысуском районе в отдельно стоящем металлическом складе ангарного типа произошло возгорание. Предварительная площадь 200 квадратных метров. Пожар ликвидирован полностью, причина устанавливается. Погибших и пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

В феврале этого года в Жетысуском районе также произошел крупный пожар на складе. Тогда в тушении было задействовано более 100 человек личного состава и 29 единиц техники ДЧС.