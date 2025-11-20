Скандал вокруг учебного центра в Алматы: комментарии полиции и руководства

Жалобы родителей

Жительница Алматы Асель Суюмбаева рассказала, что стала жертвой «мошеннической схемы». По ее словам, образовательный центр активно продвигал свои услуги в соцсетях, заключая с родителями долгосрочные договоры, в том числе с оплатой в рассрочку.

Она заплатила 660 тысяч тенге за год обучения ребенка, однако занятия постоянно отменялись, преподаватели не приходили. Качество услуг, по ее словам, не соответствовало обещанному. Суюмбаева расторгла договор в срок и ожидала полного возврата средств в течение месяца, но деньги ей так и не вернули.

По ее оценке, пострадавших — более 400 человек.

— У всех разные суммы: кто-то платил за одного ребенка, кто-то за двоих — от 500 тысяч до 1,5 миллиона тенге. Меня добавили в родительский чат, где десятки людей не могут добиться возврата, — сказала она.

Еще одна пострадавшая опубликовала видео в Threads, показав, как десятки родителей пришли в управление полиции Бостандыкского района, чтобы написать заявления.

Что говорит полиция

В департаменте полиции Алматы сообщили, что управлением полиции Бостандыкского района расследуется уголовное дело по части 3 статьи 190 УК РК (мошенничество).

— В рамках производства проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление обстоятельств произошедшего, а также защиту конституционных прав граждан. Ход следствия находится на контроле руководства, — отметили в пресс-службе ДП.

Позиция образовательного центра

Между тем на официальной странице центра в Instagram появилось заявление. В нем компания подчеркнула, что не скрывается и остается на связи, предпринимая меры для урегулирования ситуации.

— Мы никуда не скрываемся, остаемся на связи и активно решаем проблему. Хотим четко и ясно заявить: компания никогда не действовала как мошенники или в каких-либо корыстных интересах. Сотрудники действовали строго в рамках служебных инструкций и регламентов. Просим отнестись к этому с пониманием, — говорится в посте.

Отмечается, что все обязательства компании перед родителями будут выполнены в полном объеме. На данный момент уже составляется подробный и прозрачный график выплат.

— На следующей неделе каждый родитель получит индивидуальный график со сроками возвратов. Понимаем и разделяем ваше беспокойство и эмоции. Ситуация тяжелая, но компания просит вас сохранять спокойствие и терпение. Никто не останется без решения, — подчеркнули в образовательном центре.

