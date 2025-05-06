Скандал вокруг перевода воспитанников интерната разразился в Туркестанской области

Скандал разразился вокруг школы-интерната №2 для детей с ограниченными возможностями здоровья в городе Ленгере Толебийского района.

Родители воспитанников сообщают о массовом отчислении учеников по итогам работы внезапно прибывшей спецкомиссии. По их словам, чиновники постановили, что детям с аутизмом, ДЦП и нарушениями речи будет комфортно обучаться в обычных школах.

— Я отдала сына в обычную школу еще в первом классе. Он три месяца ходил туда, потом пришел домой плача и заявил: «Я больше туда не пойду». Его там дразнили. Учителя говорили, что он ничего не понимает, когда пытались ему что-то объяснить — он засыпал. А старший сын сказал: «Все меня там унижают, я страдаю, потому что они издеваются над моим младшим братом». В обычной школе никто не будет так заботиться о здоровье наших детей, как здесь. Здесь есть воспитатели, которые даже в туалет ходят вместе с детьми, — делятся мамы особенныйх детей.

В состоянии тревоги находятся и педагоги интерната. Они считают, что принудительный перевод детей в обычные школы — прямое нарушение их прав. Большинство учеников нуждаются в особом подходе, внимании и поддержке.

Многие физически и психологически не готовы к условиям общеобразовательной системы.

Тревожит их и собственная судьба: если действительно закроют интернат, без работы останутся около 150 сотрудников.

Управление образования Туркестанской области официально опровергло информацию о массовых отчислениях.

— Никаких решений об отчислении учащихся не принималось, — заявили в управлении. — Все дети продолжат обучение с учетом их индивидуальных возможностей и потребностей.

По словам представителей ведомства, переход ребенка в общеобразовательную школу — это право, а не обязанность. Оно осуществляется исключительно по желанию родителей или законных представителей и с учетом рекомендаций специалистов.

— Деятельность психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) носит консультативный характер. Комиссия не принимает решений о закрытии учреждений или отчислении детей. Её цель — предоставить профессионально обоснованные рекомендации, способствующие развитию ребенка и его успешной интеграции в общество. Окончательное решение всегда остается за родителями, — подчеркнули в управлении образования.

Несмотря на официальные заявления, родители уверяют, что им уже начали предъявлять документы с печатями и подписями, в которых прямо указано решение комиссии о переводе их детей в обычные школы.

Коллектив интерната и обеспокоенные родители планируют обратиться с коллективным заявлением в прокуратуру, чтобы защитить интересы детей и сохранить уникальное образовательное учреждение.

Ранее причины закрытия школы-интерната в Шымкенте разъяснили в городском управлении образования.