Скандал в туриндустрии Турции: что ждет отдыхающих

Как пишет Milliyet, среди задержанных так называемый «отельный король» сети Armas Hotels Халил Доган и глава Prince Holding Исмаил Лепиев.

Ряд турецких СМИ сообщил об аресте в Турции владельца Anex Turizm Group Нешета Кочкара, однако эта информация была опровергнута в компании.

— Инцидент не имеет никакого отношения к ANEX Tourism Group. Показания Неше Кочкар (прим. сестра владельца) были получены в отношении бизнеса Исмаила Лепиева до даты покупки отеля, который Adal Otelcilik приобрел у Исмаила Лепиева, — цитирует заявление юристов Anex Turizm Group газета Turizm Ekonomi.

Как пояснили юристы, никаких обвинений выдвинуто не было, правоохранительные органы интересовались датой покупки недвижимости, а также связанными с ней документами.

Турецкое агентство финансового мониторинга MASAK может заморозить счета компаний, включая криптовалютные активы. В этом случае цепочка платежей — от трансферов до расчетов с отелями — может замереть. Туристы рискуют столкнуться с ситуацией, когда ваучер превращается в бесполезный документ, а отдых — в испытание на выдержку.

Тем не менее, паники на рынке нет. Туроператоры продолжают продавать направления, в том числе и в Египет, ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, Гоа и Шри-Ланку.

По оценкам экспертов, возможен небольшой рост цен и краткосрочная пауза в бронированиях, но рынок восстановится в течение нескольких недель. Даже при негативном развитии событий ожидаемая просадка не превысит 5%.

