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    21:53, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Турция укрепляет позиции в сфере медицинского туризма

    В 2024 году Турцию с целью получения медицинских услуг посетили 1,5 млн медицинских туристов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: avmtrend.com

    Министерство торговли Турции опубликовало отчет, согласно которому, за ушедший год в турецкую экономику поступил доход в размере $3 млрд из области медицинского туризма. Эти данные подтверждают устойчивый рост сектора и усиливающееся признание страны как одного из ведущих мировых направлений для получения высококачественных и доступных медицинских услуг.

    Согласно заявлению министерства, с 2012 по 2024 год количество иностранных пациентов, приезжающих в Турцию с целью лечения, увеличилось в шесть раз. За тот же период экспорт медицинских услуг вырос в четыре раза, что свидетельствует о значительном прогрессе в развитии инфраструктуры, международного сотрудничества и качества предоставляемых медицинских услуг.

    Наиболее востребованными направлениями остаются пластическая хирургия, стоматология, офтальмология, ортопедия, лечение онкологических заболеваний, а также процедуры по репродуктивному здоровью. Турция привлекает пациентов не только из стран Ближнего Востока и Европы, но и из США, стран СНГ, Азии и Африки.

    Специалисты отмечают, что ключевыми факторами успеха стали современные клиники, наличие квалифицированных специалистов, короткие сроки ожидания и конкурентоспособные цены. Кроме того, Турция активно развивает законодательную и логистическую поддержку сектора, создавая комфортные условия для иностранных пациентов.

    В Министерстве торговли страны отмечают, что медицинский туризм рассматривается как одно из стратегических направлений развития экспорта услуг и будет активно поддерживаться государством в ближайшие годы.

    Ранее мы писали о том, что Турция готовится к масштабной реформе частного сектора здравоохранения после резонансного скандала, связанного со злоупотреблениями в отделениях интенсивной терапии для новорожденных.

    Теги:
    Медицинский туризм Турция Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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