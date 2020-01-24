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Скандал с банкротством автопарков в Алматы и Шымкенте прогремел на всю страну – Президент

24 Января 2020 12:57
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Скандал с банкротством автопарков в Алматы и Шымкенте прогремел на всю страну – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил как можно скорее навести порядок в городских автопарках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В восьми регионах созданы муниципальные автопарки, при достаточном наличии частных перевозчиков. Ну, на всю страну прогремел скандал с банкротством автобусных компаний в Алматы и Шымкенте», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

«Подобного рода скандалы, инциденты ни в коем случае допускать нельзя, я обращаю внимание акимов. Банкротятся одни компании, тут же создаются за государственные средства другие компании, это абсолютно недопустимо», - заявил Глава государства.

К. Токаев поставил срок решения проблем в два месяца.

«Вместо системного решения проблемы субсидирования перевозок акиматы создают новые предприятия с госучастием, вливают туда бюджетные средства. Правительство обязано навести порядок в сфере городских пассажирских перевозок. Это важный социальный вопрос. Срок исполнения - 2 месяца», - заключил Президент.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Алматы, Транспорт, Шымкент, Расширенное заседание Правительства с участием Президента РК (2020 год),
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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