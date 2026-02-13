Нарушения выявили в детской инфекционной больнице Караганды

В областной детской инфекционной больнице Караганды разгорелся конфликт после инцидента с больничным обедом. Родители маленьких пациентов заявили, что в поданных блюдах обнаружили насекомых. Случай произошел 10 февраля и вызвал широкий общественный резонанс.

Жительница Темиртау Гульбахыт Кулмаханова проходит лечение вместе с трехлетним ребенком. По ее словам, обычно семья не пользуется стационарным питанием — родные привозят еду самостоятельно. Однако в тот день из-за неблагоприятной погоды сделать это не удалось.

Когда принесли обед, женщина заметила в рисе посторонние включения. По ее утверждению, в тарелке находились живые насекомые. Схожую картину, как рассказывает пациентка, увидели и другие мамы в отделении кишечных инфекций. После этого родители отказались кормить детей и есть сами.

Еще одна пациентка, Назкен Кудайбергенова, также приехавшая из Темиртау, находилась в стационаре с годовалой дочерью. Ребенок был госпитализирован несколькими днями ранее в тяжелом состоянии — с признаками обезвоживания и выраженной слабостью. В день происшествия родственники тоже не смогли добраться до больницы.

По словам женщины, она покормила дочь, затем поела сама, и только после этого заметила в пище насекомых. Аналогичные жалобы поступили и от других родителей. Происходящее зафиксировали на фото и видео, после чего обратились к персоналу отделения.

Как утверждают пациентки, первоначально им пообещали заменить блюда. Позже прибыла представитель компании-поставщика. По словам родителей, им сообщили, что обнаруженные насекомые якобы не представляют угрозы. Однако после эмоциональной реакции со стороны матерей прозвучали извинения. Назкен обратилась в полицию с заявлением.

О ситуации узнала и карагандинка Наталья Комиссарова. Ее восьмилетний сын проходит лечение в том же учреждении. Женщина рассказывает, что ребенок сообщил ей о случившемся в сообщении и отказался от еды. Во время видеозвонка она убедилась, что жалобы не беспочвенны.

Родители отмечают, что вопросы к качеству питания возникают не впервые. По их словам, блюда часто выглядят разбавленными, порции небольшие, мясные продукты подаются редко, а иногда присутствует неприятный запах.

В администрации медицинской организации сообщили, что после поступления сигнала была проведена проверка, суточную партию питания полностью заменили, а поставщика вызвали для разбирательства. Материалы направлены в компетентные органы.

В управлении здравоохранения Карагандинской области уточнили, что организация питания в стационаре, расположенном по улице Охотская, 2А, осуществляется на условиях аутсорсинга ТОО «МАИР ГРУПП». По официальной информации, 10 февраля 2026 года в одном из блюд выявлено постороннее включение — насекомое. Составлен дефектный акт, поставщику направлена претензия, сведения переданы в районное управление санитарно-эпидемиологического контроля имени Казыбек би. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры.

