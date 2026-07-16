С какой скоростью будут ездить самокатные патрули в Алматы

Полиция Алматы рассказала, с какой скоростью будут передвигаться самокатные патрули, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек, собственных электросамокатов у полиции нет. Их предоставляют кикшеринговые компании в рамках меморандума о сотрудничестве.

— На балансе департамента полиции Алматы нет самокатного транспорта. Эти самокаты мы в рамках меморандума, в рамках тесного взаимодействия берем у кикшеринговых компаний. Они нам любезно предоставляю, за что им большая благодарность. Это как раз солидарная социальная ответственность, — сказала Салтанат Азирбек на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

По ее словам, самокатные патрули будут передвигаться с той же скоростью, что и обычные пользователи прокатных электросамокатов.

— Эти самокаты имеют ограничение: свыше 25 км/час не разгоняются. Это уже предусмотренные системой ограничения. Поэтому самокатные патрули также имеют такие ограничения, — уточнила она.

Ранее в департаменте полиции сообщили, что контроль за соблюдением правил пользователями электросамокатов уже усилен. Особое внимание уделяется улицам Шевченко, Кунаева и Абая, где проходят основные маршруты пользователей средств индивидуальной мобильности и оборудованы выделенные полосы. Кроме того, перед началом нового учебного года полиция увеличит число патрулей возле школ и вузов, а участковые инспекторы будут нести пешее патрулирование.

Напомним, с 1 июля вступили в силу новые требования, направленные на повышение безопасности при использовании прокатных электросамокатов.



