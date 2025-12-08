РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:05, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ситуацию с дефицитом соли прокомментировал аким ЗКО

    Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев рассказал о ситуации с дефицитом соли в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: pixabay

    — Дефицит соли действительно был. Соли не было из-за проблем у российской производственной компании «Руссоль». Примерно до 10 дней была остановка. Из-за этого у нас был ажиотаж, не было соли, — сообщил аким на брифинге в СЦК.

    Глава региона заверил, что сейчас проблема полностью решена. По словам акима, поставки осуществляются из Атырауской области («Indertuz»), из Кызылординской области («Аралтуз») и из «Руссоль».

    — На сегодняшний день у нас на полках в магазинах есть достаточный объем соли, поэтому никаких проблем нет. Цена приемлемая — 52 тенге — самая низкая, самая высокая — 69 тенге, — добавил Нариман Турегалиев.

    Напомним, в конце ноября в магазинах Уральска возник дефицит соли.

    Теги:
    ЗКО Торговля Нариман Турегалиев Западно-Казахстанская область
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают