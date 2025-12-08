Ситуацию с дефицитом соли прокомментировал аким ЗКО

— Дефицит соли действительно был. Соли не было из-за проблем у российской производственной компании «Руссоль». Примерно до 10 дней была остановка. Из-за этого у нас был ажиотаж, не было соли, — сообщил аким на брифинге в СЦК.

Глава региона заверил, что сейчас проблема полностью решена. По словам акима, поставки осуществляются из Атырауской области («Indertuz»), из Кызылординской области («Аралтуз») и из «Руссоль».

— На сегодняшний день у нас на полках в магазинах есть достаточный объем соли, поэтому никаких проблем нет. Цена приемлемая — 52 тенге — самая низкая, самая высокая — 69 тенге, — добавил Нариман Турегалиев.

Напомним, в конце ноября в магазинах Уральска возник дефицит соли.