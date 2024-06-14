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    17:40, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Ситуация в селе Талдыколь находится на постоянном контроле

    талдыколь
    Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

    Несмотря на снижение уровня воды в реке Жайык, в селе Талдыколь защитные дамбы и подъездная дорога находятся под ежедневном контроле дежурных, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    По словам акима Бейбарысского сельского округа Сеилбека Зулкашева, говорить о том, что ситуация в селе с паводками стабилизировалась, пока рано.

    — В настоящее время ситуация находится на постоянном контроле. Только тогда, когда река Жайык вернется в свое русло, можно будет говорить о том, что ситуация стабилизовалась, — рассказал Сейлбек Зулкашев.

    Напомним, из-за угрозы подтопления жители села Талдыколь были эвакуированы в областной центр. 

    — В селе Талдыколь противопаводковые мероприятия начались в марте. Построена дамба общей протяженностью 3 километра. Первоначально во время берегоукрепительнх работ было уложено более 5000 мешков. Была угрозы смыва мешкотар, поэтому работы по укреплению дамб велись непрерывно. Совместно с акиматом области и района жители села установили у берегов покрышки от колес. Эта мера способствовала снижению подтоплений на опасных участках, — рассказал аким Бейбарысского сельского округа Сеилбек Зулкашев.

    В селе Талдыколь в борьбе с паводком было привлечено около 600 военнослужащих, сотрудников МЧС, госслужащих, волонтеров и около 50 единиц техники.

    Ранее сообщалось, что уровень воды реки Жайык в Атырау, Индерборе и Махамбете остается критическим.

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Талдыколь Река Жайык Оперштаб Реки Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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