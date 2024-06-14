Ситуация в селе Талдыколь находится на постоянном контроле

Несмотря на снижение уровня воды в реке Жайык, в селе Талдыколь защитные дамбы и подъездная дорога находятся под ежедневном контроле дежурных, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

По словам акима Бейбарысского сельского округа Сеилбека Зулкашева, говорить о том, что ситуация в селе с паводками стабилизировалась, пока рано.

— В настоящее время ситуация находится на постоянном контроле. Только тогда, когда река Жайык вернется в свое русло, можно будет говорить о том, что ситуация стабилизовалась, — рассказал Сейлбек Зулкашев.

Напомним, из-за угрозы подтопления жители села Талдыколь были эвакуированы в областной центр.

— В селе Талдыколь противопаводковые мероприятия начались в марте. Построена дамба общей протяженностью 3 километра. Первоначально во время берегоукрепительнх работ было уложено более 5000 мешков. Была угрозы смыва мешкотар, поэтому работы по укреплению дамб велись непрерывно. Совместно с акиматом области и района жители села установили у берегов покрышки от колес. Эта мера способствовала снижению подтоплений на опасных участках, — рассказал аким Бейбарысского сельского округа Сеилбек Зулкашев.

В селе Талдыколь в борьбе с паводком было привлечено около 600 военнослужащих, сотрудников МЧС, госслужащих, волонтеров и около 50 единиц техники.

Ранее сообщалось, что уровень воды реки Жайык в Атырау, Индерборе и Махамбете остается критическим.