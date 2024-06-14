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    16:36, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Уровень воды реки Жайык в Атырау, Индерборе и Махамбете остается критическим

    Оперативный штаб по ЧС Атырауской области
    Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

    Оперативную сводку по уровню реки Жайык в Атырауской области по состоянию на 16:00 по сравнению с  08:00 предоставил Оперативный штаб по ЧС Атырауской области, передает агентство Kazinform.

    • с. Индербор - 2 см, уровень воды - 845 см, критический уровень - 845 см. 
    • с. Махамбет - 1 см, уровень воды - 973 см, критический уровень - 850 см. 
    • г. Атырау - 0 см, уровень воды, 585 см, критический уровень - 550 см. 
    • с. Жанаталап - 1 см, уровень воды - 419 см, критический уровень - 500 см. 
    • с. Еркинкала - 1 см, уровень воды - 376 см, критический уровень - 450 см. 
    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Вода Река Жайык Паводки в Казахстане Реки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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