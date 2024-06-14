16:36, 14 Июнь 2024 | GMT +6
Уровень воды реки Жайык в Атырау, Индерборе и Махамбете остается критическим
Оперативную сводку по уровню реки Жайык в Атырауской области по состоянию на 16:00 по сравнению с 08:00 предоставил Оперативный штаб по ЧС Атырауской области, передает агентство Kazinform.
- с. Индербор - 2 см, уровень воды - 845 см, критический уровень - 845 см.
- с. Махамбет - 1 см, уровень воды - 973 см, критический уровень - 850 см.
- г. Атырау - 0 см, уровень воды, 585 см, критический уровень - 550 см.
- с. Жанаталап - 1 см, уровень воды - 419 см, критический уровень - 500 см.
- с. Еркинкала - 1 см, уровень воды - 376 см, критический уровень - 450 см.