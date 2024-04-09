Ситуация с паводками в России сохраняется напряженной

Ситуация с весенними паводками в России остается напряженной. По данным МЧС России, в отдельных подтопленных регионах уровень воды постепенно снижается, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В Оренбургской области уровень воды в реке Урал за 2 часа опустился на 9 сантиметров. Как сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, гидрологическая обстановка на Ириклинском водохранилище позволяет снизить объем сброса воды. Во вторник объем сброса воды на Ириклинском водохранилище снижен до 1342 кубометров в секунду.

По оценкам властей, это должно уменьшить темп подъема уровня Урала, минимизировать риски новых подтоплений и усугубления ситуации в пойме реки на всем ее протяжении в Оренбуржье.

- Уровень Урала за сутки упал на 39 см и составил 928 см. В зоне подтопления 260 улиц – 6929 жилых домов, от 45 домов вода отошла. Уходит вода из Старого города, частного сектора 6-го микрорайона, люди возвращаются в свои дома, - сообщил мэр Орска Василий Козупица.

Тем не менее, в области сохраняется напряженная ситуация. Остаются подтоплены 10 327 жилых домов (в т.ч. в 6 995 в Орске), 12 821 приусадебный участок. Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуировано 6 399 человек, в том числе 1768 детей, из них в 32 ПВР размещено 1 585, в том числе 269 детей. Закрыто для движения транспортных средств 44 мостовых сооружения.

Кроме того, в понедельник правительство Оренбургской области прогнозировало на ближайшие сутки дальнейшее повышение уровня воды в реках Урал и Самара в пределах от 5 до 40 см, что может привести к подтоплению 2003 жилых домов, 2400 приусадебных участков в 35 населенных пунктах на территории 10 городских округов и муниципальных районов.

- Сейчас самое главное спасти людей и минимизировать последствия паводка. Работаем во взаимодействии со всеми структурами, все силы мобилизованы. В области работают 8 дополнительных группировок МЧС России из других субъектов. Также в регион перебазировано два вертолета Ми-8 МЧС России. Сконцентрировано достаточное количество сил, привлечено более 4 тысяч человек, резервы есть. Пункты временного размещения обеспечены всем необходимым, - сказал глава МЧС Александр Куренков.

8 апреля в Орске состоялся стихийный митинг жителей, которые требовали помощи у президента России, а также пересмотра размеров компенсационных выплат. С инициативной группой жителей Орска провел встречу губернатор Денис Паслер. В результате принято решение увеличить региональные выплаты в два раза - по 100 тысяч рублей получат все члены семьи, в качестве первоочередной поддержки. Компенсация за утраченное имущество будет рассмотрена отдельно.

- Необходимо эффективно оказать всестороннюю помощь людям, обеспечить размещение, питание, а также не допустить перебоев с социальными выплатами. Помощь должна быть оказана каждому, кто в ней нуждается, - сообщил Александр Куренков по итогам совещания оперативного штаба.

По данным МЧС РФ, в Алтайском крае, как сообщает МЧС РФ, паводковая обстановка стабилизируется. В 16 населенных пунктах подтоплен 101 жилой дом и 282 приусадебных участка. В пунктах временного размещения находятся 20 человек, из них 9 детей.

В Брянской области за сутки от воды освободились 7 домов и более 90 приусадебных участков. Остаются затопленными 4 жилых дома, 342 приусадебных участка, 4 участка автодорог и 2 низководных моста.

В Самарской области от воды освободились 263 жилых дома и 191 приусадебный участок. Остаются подтопленными 50 частных жилых домов, 901 приусадебный участок, 7 низководных мостов и участок автодороги.

В Курганской области подготовка к волне паводка ведется круглосуточно. Специалисты МЧС России укрепляют дамбу. Туда сегодня вылетел спецборт аэромобильной группировки МЧС России. На гидропостах ведется непрерывный мониторинг.

По прогнозам спасателей, в этом регионе в зоне риска могут оказаться 62 населенных пункта пяти муниципальных округах и городе Кургане с населением в общей сложности свыше 19 тысяч человек. Подтоплению могут повергнуться 4,3 тысяч жилых домов и более 5 тысяч приусадебных участков.