РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:10, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ситуация с ГСМ в Кыргызстане стабилизирована

    На всех нефтебазах страны имеется необходимый запас горюче-смазочных материалов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Ситуация с ГСМ в Кыргызстане стабилизирована
    Фото: Кабар

    Об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров КР — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

    По его словам, кабинет министров совместно с нефтетрейдерами страны проводит переговоры с государственными органами и нефтеперерабатывающими заводами Казахстана, Азербайджана и Беларуси, в результате чего в Кыргызстан поставляются нефтепродукты.

    — Работы по обеспечению страны ГСМ находятся под ежедневным контролем соответствующих государственных органов, ситуация стабилизирована, — отметил он.

    Руководителям государственных органов, местных органов власти и соответствующих компаний поручено ежедневно контролировать наличие достаточного запаса ГСМ и угля для населения и социальных объектов, проводить мониторинг цен и качества, а также обеспечивать бесперебойное теплоснабжение и электроснабжение в усиленном режиме.

    Ранее сообщалось о сокращении запасов ГСМ в КР и возможном росте цен на топливо.

    Мы также писали, что правительство КР разработало меры для стабилизации внутреннего рынка ГСМ, включая «план Б» на случай полной остановки поставок из России.

    Теги:
    Кыргызстан Бензин Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Сейчас читают