Ситуация с ГСМ в Кыргызстане стабилизирована

Об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров КР — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

По его словам, кабинет министров совместно с нефтетрейдерами страны проводит переговоры с государственными органами и нефтеперерабатывающими заводами Казахстана, Азербайджана и Беларуси, в результате чего в Кыргызстан поставляются нефтепродукты.

— Работы по обеспечению страны ГСМ находятся под ежедневным контролем соответствующих государственных органов, ситуация стабилизирована, — отметил он.

Руководителям государственных органов, местных органов власти и соответствующих компаний поручено ежедневно контролировать наличие достаточного запаса ГСМ и угля для населения и социальных объектов, проводить мониторинг цен и качества, а также обеспечивать бесперебойное теплоснабжение и электроснабжение в усиленном режиме.

Ранее сообщалось о сокращении запасов ГСМ в КР и возможном росте цен на топливо.

Мы также писали, что правительство КР разработало меры для стабилизации внутреннего рынка ГСМ, включая «план Б» на случай полной остановки поставок из России.