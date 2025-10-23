Запасы ГСМ в Кыргызстане сокращаются: ожидается рост цен

По данным службы, повышение стоимости топлива связано с его дефицитом в России, откуда в страну поступает основной его объем. Кыргызстанские нефтетрейдеры отмечают сокращение объемов поставок нефтепродуктов, запасов которых хватит до конца месяца.

Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке Служба антимонопольного регулирования предложила меры поддержки в виде временного снижения налоговой нагрузки (акцизы, НДС, экологические сборы и другие платежи), а также предоставления льготных кредитов нефтетрейдерам для закупки ГСМ по новым ценам.

Нефтетрейдеры заверили, что поставки топлива в Кыргызстан будут осуществляться без перебоев до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что правительство КР разработало меры для стабилизации внутреннего рынка ГСМ, включая «план Б» на случай полной остановки поставок из России.