Ситуация с фурами на границе Казахстана и России решится к концу года — Путин

По его словам, пробки из фур на границе были вызваны борьбой с нелегальным импортом.

На пресс-подходе по итогам своего визита в Кыргызстан Путин сказал, что по его поручению таможенный комитет в рамках ЕАЭС начал организовывать выборочную проверку на дорогах.

— Как выяснилось, «значительное количество товаров», фур и грузовиков «пересекают российско-казахстанскую границу» без документов. «Черный просто импорт», — сказал он.

Российский лидер отметил, что у России с Казахстаном общее таможенное пространство, общий рынок, а также свободное движение капиталов и товаров, но, несмотря на это, каждая такая фура должна иметь определенный обговоренный между государствами набор документов. Это должен быть документ о том, что находится в этой фуре, и, как минимум, должно быть понятно, в адрес какого получателя двигается этот товар, сразу должно быть ясно, какой таможенный сбор и НДС должен заплатить тот, кто пересекает с этим товаром российскую границу.

Глава РФ сообщил, что договорился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым прилагать совместные усилия в борьбе с нелегальным импортом из Казахстана в Россию.

— Мы разговаривали на эту тему и с Президентом Казахстана с Касым-Жомартом Кемелевичем. Он все понял. У него нет никаких вопросов, проблем. Мы договорились о том, что сделаем все, чтобы вот это большое количество грузовиков, которые скопились на нашей границе, на территории Казахстана, чтобы они начали движение в Российскую Федерацию. Между собой таможенные органы наши договорились, что будет заявлена стоимость этих товаров, которые переводятся, указан конечный получатель. И мы постепенно-постепенно пропустим эти грузовики, — добавил он.

Путин также выразил надежду на то, что ситуация с фурами на границе Казахстана и РФ решится к концу года.

