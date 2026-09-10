Ситуация на границе Казахстана и России: что происходит на КПП «Жайсан» и «Алимбет»

Департамент государственных доходов по Актюбинской области сообщает о текущей ситуации, складывающейся на автомобильных пунктах пропуска «Жайсан» и «Алимбет», передает агентство Kazinform.

По автомобильному пункту пропуска «Жайсан»

С 04 сентября 2026 года на сопредельной территории Российской Федерации, МАПП «Сагарчин» на сопредельной стороне АПП «Жайсан» ДГД по Актюбинской области, проводятся работы по замене дорожного полотна со стороны выезда из Российской Федерации. В связи с проведением указанных ремонтных работ движение автотранспортных средств организовано по одной стороне дороги (реверсивное движение), предназначенной для въезда в Российскую Федерацию.

В результате проведения дорожных работ наблюдается небольшое скопление грузовых и легковых автотранспортных средств.

По автомобильному пункту пропуска «Алимбет»

Скопление автотранспортных средств наблюдается в связи с особенностями работы на временном пункте пропуска «Алимбет» на период проведения реконструкции. Ситуация на указанных пунктах пропуска находится на постоянном контроле руководства Департамента государственных доходов по Актюбинской области, движение транспорта осуществляется, существенного затруднения пропуска через государственную границу на текущий момент не наблюдается.

В настоящее время скопление транспортных средств на границе значительно снизилось.

— Просим перевозчиков и водителей заранее планировать маршрут и предусмотреть альтернативные варианты пересечения границы через другие пункты пропусков, — отметили в департамент государственных доходов по Актюбинской области.

Ранее сообщалось, что в Казахстане 31 тысячу км дорог обновили за шесть лет.

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