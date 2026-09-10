31 тысячу км дорог обновили в Казахстане за шесть лет

За последние шесть лет в Казахстане реконструировали и отремонтировали 31 тыс. км автодорог, что позволило повысить их нормативное состояние, сократить время в пути и улучшить транспортную доступность регионов, передает Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта Казахстана.

В рамках реализации инициатив Главы государства по развитию сети автомобильных дороги за последние шесть лет в Казахстане реконструировано и отремонтировано 31 тыс. км автодорог, в том числе 12,5 тыс. км республиканской и 18,5 тыс. км местной сети. Масштабные работы позволили не только обновить дорожную инфраструктуру, но и сократить время в пути и улучшить транспортную доступность регионов страны.

Какие трассы обновили за шесть лет?

С 2020 по 2026 год Министерством транспорта реализован комплекс мероприятий по развитию и модернизации дорожной сети. За этот период завершены крупные проекты «Астана — Алматы», «Талдыкорган — Усть-Каменогорск», «Актобе — Атырау — Астрахань», «Мерке — Бурылбайтал», «Калбатау — Майкапшагай», Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога, «Ушарал — Достык», «Костанай — Денисовка», «Подстепное — Федоровка», «Узынагаш — Отар» и «Петропавловск — граница Российской Федерации».

Проведенная работа дала ощутимый эффект для участников дорожного движения. Нормативное состояние республиканской сети выросло с 89% до 93%, местной — с 71% до 91%. При этом почти вдвое, с 2,3 тыс. до 4,4 тыс. км, увеличилась протяженность четырехполосных дорог.

Одновременно удалось существенно сократить время поездки по основным маршрутам. За счет реконструкции дорог и повышения их технических параметров средняя скорость движения увеличилась с 60 до 140 км/ч (на отдельных участках), благодаря чему время в пути по ряду основных направлений сократилось примерно в два раза.

Дороги стали доступнее для туристов

— Развитие дорожной сети также способствует росту внутреннего туризма. На сегодняшний день обеспечен проезд к 24 туристическим объектов. Параллельно развивается придорожная инфраструктура. За рассматриваемый период построено 412 объектов придорожного сервиса, а доля объектов, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 66% до 94%, — подчеркнули в Минтранспорте Казахстана.

Важным направлением стало и развитие системы платных автомобильных дорог. Если ранее платность действовала на 700 км, то сегодня она охватывает порядка 6,2 тыс. км дорог.

Как отметили в Минтранспорте РК, обновление 31 тыс. км дорог, увеличение протяженности многополосных трасс, повышение безопасности, сокращение времени в пути, развитие придорожного сервиса и туристической доступности формируют современную и более эффективную дорожную сеть. Созданная инфраструктура становится важным фактором развития регионов, укрепления транзитного потенциала и дальнейшего роста экономики страны.

Ранее сообщалось, что вдоль автодорог Казахстана работают 62 электрозарядные станции.

Ранее КНБ заявил о задержании чиновников Минтранса.