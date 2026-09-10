40 млн теңге за перегруженные фуры — КНБ заявил о задержании чиновников Минтранса

Заместителя председателя Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта РК и заместителя руководителя инспекции транспортного контроля по Акмолинской области подозревают в получении более 40 млн теңге от предпринимателей. Оба фигуранта взяты под стражу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.

Как сообщили в ведомстве, Служба по противодействию коррупции КНБ проводит системную работу по пресечению коррупционных правонарушений в транспортной сфере.

По данным КНБ, в августе при координации прокуратуры были задержаны заместитель председателя Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта и заместитель руководителя инспекции транспортного контроля по Акмолинской области.

Они подозреваются в противоправной деятельности, связанной с обеспечением беспрепятственного проезда транспортных средств, грузы которых превышали допустимые весовые нормы.

По данным следствия, подозреваемые получили от предпринимателей материальные вознаграждения на сумму более 40 млн теңге.

С санкции суда оба фигуранта взяты под стражу.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

Напомним, в июле и августе 2026 года КНБ выявил 201 коррупционное правонарушение. Подозреваемыми по уголовным делам были признаны 140 человек, а установленный ущерб по завершенным расследованиям составил 3,7 млрд теңге.

Также в январе Kazinform писал, что руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области подозревается в получении взяток на 134 млн теңге. Расследование также велось Службой по противодействию коррупции КНБ.