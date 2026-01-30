РУ
    10:16, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Глава управления транспорта ВКО подозревается в получении взяток на 134 млн тенге - КНБ

    Службой по противодействию коррупции КНБ продолжается работа по выявлению и пресечению коррупционных преступлений, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ.

    КНБ задержал руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО
    Кадр из видео КНБ

    Так, в настоящее время по подозрению в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями находится под следствием руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области.

    Установлено, что он получал от представителей дорожно-строительных компаний и автобусных парков незаконные вознаграждения на сумму 134 млн тенге.

    В ходе обыска по месту его жительства изъяты 121,9 млн тенге и 97,7 тыс. долларов.

    Также возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования данного региона.

    Он систематически получал денежные средства за содействие в прохождении учителями государственной аттестации.

    С санкции суда указанные лица взяты под стражу.

    Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

     

    Теги:
    Коррупция ВКО Борьба с коррупцией Взятка КНБ Видео
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
