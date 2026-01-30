Глава управления транспорта ВКО подозревается в получении взяток на 134 млн тенге - КНБ

Так, в настоящее время по подозрению в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями находится под следствием руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области.

Установлено, что он получал от представителей дорожно-строительных компаний и автобусных парков незаконные вознаграждения на сумму 134 млн тенге.

В ходе обыска по месту его жительства изъяты 121,9 млн тенге и 97,7 тыс. долларов.

Также возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования данного региона.

Он систематически получал денежные средства за содействие в прохождении учителями государственной аттестации.

С санкции суда указанные лица взяты под стражу.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.