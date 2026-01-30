Глава управления транспорта ВКО подозревается в получении взяток на 134 млн тенге - КНБ
Службой по противодействию коррупции КНБ продолжается работа по выявлению и пресечению коррупционных преступлений, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ.
Так, в настоящее время по подозрению в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями находится под следствием руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области.
Установлено, что он получал от представителей дорожно-строительных компаний и автобусных парков незаконные вознаграждения на сумму 134 млн тенге.
В ходе обыска по месту его жительства изъяты 121,9 млн тенге и 97,7 тыс. долларов.
Также возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования данного региона.
Он систематически получал денежные средства за содействие в прохождении учителями государственной аттестации.
С санкции суда указанные лица взяты под стражу.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.