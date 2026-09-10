Как сэкономить на проезде по платным дорогам в Казахстане

Пользоваться платными дорогами в Казахстане можно выгоднее, если заранее выбрать способ оплаты. Для автомобилистов доступны предоплата, абонемент и RFID-метки, а на ряде участков стоимость проезда зависит от того, внесена оплата до поездки или после нее, передает агентство Kazinform со ссылкой на АО «НК ҚазАвтоЖол».

Самый простой способ сократить расходы — это пополнить баланс автомобиля заранее, советуют в «ҚазАвтоЖол».

Например, на платном участке Щучинск — Кокшетау протяженностью 60,75 км проезд легкового автомобиля составляет около 117,21 теңге по предоплате и 140,56 теңге по постоплате. Для грузового автомобиля грузоподъемностью свыше 15 тонн стоимость составляет около 2 495,1 и 2 940,57 теңге соответственно.

Таким образом, при регулярных поездках разница может быть особенно ощутимой для грузоперевозчиков.

Принцип предоплаты прост: необходимая сумма должна находиться на балансе государственного регистрационного номера автомобиля до проезда по платному участку. Поэтому перед дальней поездкой автомобилистам рекомендуют заранее проверить баланс и при необходимости пополнить его.

Контролировать состояние счета и историю операций можно через личный кабинет KazToll.

Что такое RFID-метки и как они могут быть полезны

Для тех, кто регулярно пользуется платными трассами, «ҚазАвтоЖол» также предлагает RFID-метки. Метка устанавливается на автомобиль и привязывается к государственному регистрационному номеру и лицевому счету пользователя.

При проезде система идентифицирует автомобиль и автоматически производит расчет с баланса.

При этом сама RFID-метка не дает отдельной скидки. Ее преимущество заключается в автоматизации оплаты — водителю не требуется каждый раз проводить отдельную платежную операцию. Метки предоставляются бесплатно на пунктах взимания платы.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Как оформить выгодный абонемент

Еще один способ сократить расходы — абонемент. Он предусмотрен для транспортных средств, зарегистрированных в населенных пунктах, прилегающих к соответствующим платным участкам.

Абонемент можно оформить на 30 или 365 дней. Для тех, кто ежедневно пользуется одной и той же трассой, такой вариант может оказаться выгоднее оплаты каждой поездки отдельно.

По действующим правилам абонемент действует только на выбранный платный участок. Если в регионе несколько платных дорог, для каждой из них требуется отдельный абонемент. Оформить его можно после погашения имеющейся задолженности.

Таким образом, для нерегулярных поездок оптимальным вариантом остается предоплата, для постоянных пользователей удобным дополнением может стать RFID-метка, а жителям прилегающих населенных пунктов стоит проверить возможность оформления абонемента.

АО «НК ҚазАвтоЖол» также рекомендует пользоваться только официальными каналами оплаты и не переходить по сомнительным ссылкам из SMS и мессенджеров. Проверить баланс, задолженность и информацию о платных участках можно через сервисы KazToll и контакт-центр 1403.

Все платные дороги Казахстана можно посмотреть здесь.

Сейчас в Казахстане действует 28 платных участков общей протяженностью более 6,2 тыс. км.

Ранее Kazinform сообщал, что с июля 2026 года платными стали еще три участка казахстанских трасс, в том числе Караганда — Балхаш — Бурылбайтал, Бурылбайтал — Курты и Талдыкорган — Усть-Каменогорск.

Также Kazinform писал, как оформить абонемент на проезд по платным дорогам. Все подробности здесь.