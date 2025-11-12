Систему видеонаблюдения с ИИ внедрят в воинских частях Казахстана

— Много проблем решится. Face ID позволяет видеть, кто находится в подразделении, все ли пришли на работу и во сколько. Система фиксирует, на месте ли караульный, есть ли доступ у вошедших на склад и пытается ли кто-то посторонний туда проникнуть. Она определяет, если несколько человек долго стоят на одном месте, если кто-то упал или зашел, например, в туалет и долго не выходит. Система также фиксирует задымление и резкие движения. Я верю в это — с «умными видеокамерами» мы решим много вопросов, — рассказал Дархан Ахмедиев в кулуарах Мажилиса.