Систему транспортных документов приостановили в Казахстане до 2027 года

В Казахстане до 1 июня 2027 года приостановили применение единой системы управления транспортными документами. Соответствующие изменения внесены приказом и. о. министра транспорта от 23 июля 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

В частности, приказом и. о. министра транспорта приостановлено действие части приказа от 26 марта 2015 года «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом».

Отмечается, что до 1 июня 2027 года приостанавливается применение единой системы управления транспортными документами. Эта система предназначена для регистрации, учета, обработки и хранения документов, связанных с перевозочной деятельностью в сфере автомобильного транспорта. Кроме того, через нее осуществляется передача формализованных сведений о транспортных документах уполномоченным государственным органам и участникам перевозочного процесса.

Приказ вступает в силу после дня его первого официального опубликования.

Ранее Министерством транспорта РК на портале «Открытые НПА» подготовлен проект изменений в Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте.