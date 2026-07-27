KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Систему транспортных документов приостановили в Казахстане до 2027 года

    В Казахстане до 1 июня 2027 года приостановили применение единой системы управления транспортными документами. Соответствующие изменения внесены приказом и. о. министра транспорта от 23 июля 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Систему транспортных документов приостановили в Казахстане до 2027 года
    Фото: newscentralasia

    В частности, приказом и. о. министра транспорта приостановлено действие части приказа от 26 марта 2015 года «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом».

    Отмечается, что до 1 июня 2027 года приостанавливается применение единой системы управления транспортными документами. Эта система предназначена для регистрации, учета, обработки и хранения документов, связанных с перевозочной деятельностью в сфере автомобильного транспорта. Кроме того, через нее осуществляется передача формализованных сведений о транспортных документах уполномоченным государственным органам и участникам перевозочного процесса.

    Приказ вступает в силу после дня его первого официального опубликования.

    Ранее Министерством транспорта РК на портале «Открытые НПА» подготовлен проект изменений в Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте.

    НПА Правила Грузоперевозки Транспорт Минтранспорта РК Перевозки
    Акбота Кузекбай
    Акбота Кузекбай
    Автор