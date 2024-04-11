Систему раннего обнаружения пожаров установят в нацпарке «Иле-Алатау»

В Иле-Алатауском государственном национальном природном парке в этом году планируют установить систему централизованного видеомониторинга по раннему обнаружению очагов возгорания и задымления, передает корреспондент агентства Kazinform.

Такая система в прошлом году была установлена на Медеу.

— В прошлом году на Медеу установили систему централизованного видеомониторинга по раннему обнаружению очагов возгорания и задымления, но, такой системы, к сожалению, у нас пока нет. Мы направили письмо в Комитет лесного хозяйства и животного мира с предложением предусмотреть из бюджета средства в размере 250 млн тенге на установку данной системы. В дальнейшем мы тоже планируем установить эту систему, — сказала на брифинге региональной службы коммуникаций начальник отдела охраны воспроизводства и восстановления леса Иле-Алатауского национального парка Райхан Мухаметжанова.

Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы Константин Канин добавил, что данная система была установлена природным парком «Медеу» при поддержке акимата Алматы. Система включает в себя установку оптических датчиков и трёх тепловизионных камер.

В декабре прошлого года сообщалось, что на территории природного парка «Медеу» была установлена система раннего обнаружения лесных пожаров. Это сеть управляемых датчиков наблюдения (видеокамер), а также специальное программное обеспечение, с помощью которого в режиме реального времени осуществляется мониторинг леса, своевременно определяются координаты возгораний.

Мониторинг возгораний ведется круглосуточно с помощью камер видеонаблюдения с обзором 360 градусов и фиксацией обстановки в радиусе до 30 км, с охватом территории площадью до 10 тысяч гектаров. Наличие тепловизора и сверхчувствительной видеокамеры в составе системы делает ее эффективной даже в полной темноте. Камеры видеонаблюдения установлены на антенно-мачтовых сооружениях на трех участках — на Шымбулаке, Медеу и в Бутаковском ущелье.