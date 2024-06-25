Систему оценки риска землетрясений свыше 6 баллов разработают в Алматы

Управление сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы и Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий усилят сотрудничество по ряду направлений. Стороны совместно с Центром развития Алматы подписали соответствующий меморандум, передает корреспондент агентства Kazinform.

Руководитель управления Батырхан Сулейменов отметил, что в городе активно ведется работа по сейсмоаудиту зданий и повышению культуры безопасного поведения населения при ЧС. По его словам, после завершения сейсмоаудита будет разработана специальная информационная система моделирования возможных исходов землетрясений от 6 баллов и выше.

— Данный меморандум направлен на консолидацию деятельности по усилению Региональной системы раннего оповещения и взаимного информирования об угрозе возникновения землетрясений путем интеграции существующих национальных систем стран Центральной Азии. Также мы будем совместно внедрять международные методики по оценке факторов риска различных бедствий, — сказал Батырхан Сулейменов.

В свою очередь, директор Центра по снижению риска чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Серик Аубакиров отметил, что данное соглашение будет способствовать консолидации усилий всех заинтересованных сторон и привлечению инвестиций в сферу предупреждения ЧС.

Отметим, что Центр аккредитован в Министерстве иностранных дел РК как межгосударственный орган — международная организация.

Основная деятельность — укрепление регионального и международного сотрудничества в области снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации ЧС, а также адаптации к изменению климата.

Ранее сообщалось, что в мегаполисе прошла апробация системы предупреждения о землетрясениях, и алматинцы получили президентское уведомление.

Как отметили в акимате Алматы, система Mass Alert имеет ряд преимуществ по сравнению с SMS. Сообщение приходит всем абонентам, подключенным к сети мобильного оператора, а также индивидуально выбранному географическому региону. Также система работает в условиях перегрузки сетей.

Главное преимущество технологии Cell Broadcast заключается в том, что она мгновенно и массово предупреждает сразу всех абонентов в зоне покрытия.