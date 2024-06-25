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    15:12, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Систему оценки риска землетрясений свыше 6 баллов разработают в Алматы

    Систему оценки риска землетрясений свыше 6 баллов разработают в Алматы
    Фото: pexels.com

    Управление сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы и Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий усилят сотрудничество по ряду направлений. Стороны совместно с Центром развития Алматы подписали соответствующий меморандум, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Руководитель управления Батырхан Сулейменов отметил, что в городе активно ведется работа по сейсмоаудиту зданий и повышению культуры безопасного поведения населения при ЧС. По его словам, после завершения сейсмоаудита будет разработана специальная информационная система моделирования возможных исходов землетрясений от 6 баллов и выше.

    — Данный меморандум направлен на консолидацию деятельности по усилению Региональной системы раннего оповещения и взаимного информирования об угрозе возникновения землетрясений путем интеграции существующих национальных систем стран Центральной Азии. Также мы будем совместно внедрять международные методики по оценке факторов риска различных бедствий, — сказал Батырхан Сулейменов.

    В свою очередь, директор Центра по снижению риска чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Серик Аубакиров отметил, что данное соглашение будет способствовать консолидации усилий всех заинтересованных сторон и привлечению инвестиций в сферу предупреждения ЧС.

    Отметим, что Центр аккредитован в Министерстве иностранных дел РК как межгосударственный орган — международная организация.

    Основная деятельность — укрепление регионального и международного сотрудничества в области снижения риска бедствий, предупреждения и ликвидации ЧС, а также адаптации к изменению климата.

    Ранее сообщалось, что в мегаполисе прошла апробация системы предупреждения о землетрясениях, и алматинцы получили президентское уведомление. 

    Как отметили в акимате Алматы, система Mass Alert имеет ряд преимуществ по сравнению с SMS. Сообщение приходит всем абонентам, подключенным к сети мобильного оператора, а также индивидуально выбранному географическому региону. Также система работает в условиях перегрузки сетей.

    Главное преимущество технологии Cell Broadcast заключается в том, что она мгновенно и массово предупреждает сразу всех абонентов в зоне покрытия.

    Теги:
    Система оповещения Технологии Землетрясение Происшествия, ЧС Алматы
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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