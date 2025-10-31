Почему Казахстан вносит изменения в законодательство об оценочной деятельности
В Казахстане обновляют законодательство в сфере оценки имущества. Цель реформы — адаптировать национальные нормы к современным экономическим условиям и обеспечить интеграцию в единый рынок услуг по оценке в рамках Евразийского экономического союза, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Это позволит упростить трансграничное сотрудничество и установить единые подходы к оценке имущества на территории стран ЕАЭС. Казахстанские оценщики смогут работать в других государствах союза без дополнительных барьеров и требований, — сообщил заместитель директора департамента методологии бухгалтерского учета, аудита и оценки Министерства финансов РК Дархан Биниязов.
По его словам, в самой стране законопроект направлен на устранение избыточных норм, повышение прозрачности и гибкости регулирования. Ожидается, что это сделает рынок оценки более предсказуемым, а качество услуг — выше.
Ранее сообщалось, что единый рынок услуг по оценке имущества в ЕАЭС начнет работать до конца 2025 года.
