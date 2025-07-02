Систему мониторинга воздуха обновят в Астане

В Астане планируется пересмотр и обновление сети стационарных постов, отслеживающих состояние атмосферного воздуха. Это решение принято в связи с тем, что часть существующих станций могут предоставлять неполные данные из-за изменения городской застройки.

На сегодня в столице действуют 10 стационарных постов. Шесть из них являются автоматическими и фиксируют данные каждые 20 минут. Однако многие посты были установлены более десяти лет назад. За это время рядом появились новые жилые и инфраструктурные объекты. Это может искажать показатели и не давать полной картины о реальном качестве воздуха.

— По итогам экологического мониторинга за 2024 год в Астане были зафиксированы превышения по ряду веществ. Ситуация по качеству воздуха в столице не является худшей в стране, а по ряду показателей даже лучше, чем в других мегаполисах, — отметили в Казгидромете.

Вместе с тем, для получения полной и объективной картины требуется актуализировать расположение контрольных пунктов.

Работа по обновлению системы мониторинга воздуха будет вестись поэтапно совместно с акиматом Астаны с привлечением специалистов и научных организаций.

По мнению специалистов, такие факторы могут влиять на объективность мониторинга — данные отражают состояние воздуха только в отдельных точках, но не дают полной картины по городу.

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске появится передвижная лаборатория контроля за состоянием воздуха.