РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:41, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Систему мониторинга воздуха обновят в Астане

    Новая система мониторинга: в столице появятся дополнительно автоматические станции слежения за воздухом, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидргомет».

    п
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В Астане планируется пересмотр и обновление сети стационарных постов, отслеживающих состояние атмосферного воздуха. Это решение принято в связи с тем, что часть существующих станций могут предоставлять неполные данные из-за изменения городской застройки.

    На сегодня в столице действуют 10 стационарных постов. Шесть из них являются автоматическими и фиксируют данные каждые 20 минут. Однако многие посты были установлены более десяти лет назад. За это время рядом появились новые жилые и инфраструктурные объекты. Это может искажать показатели и не давать полной картины о реальном качестве воздуха.

    — По итогам экологического мониторинга за 2024 год в Астане были зафиксированы превышения по ряду веществ. Ситуация по качеству воздуха в столице не является худшей в стране, а по ряду показателей даже лучше, чем в других мегаполисах, — отметили в Казгидромете.

    Вместе с тем, для получения полной и объективной картины требуется актуализировать расположение контрольных пунктов.

    Работа по обновлению системы мониторинга воздуха будет вестись поэтапно совместно с акиматом Астаны с привлечением специалистов и научных организаций.

    По мнению специалистов, такие факторы могут влиять на объективность мониторинга — данные отражают состояние воздуха только в отдельных точках, но не дают полной картины по городу.

    Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске появится передвижная лаборатория контроля за состоянием воздуха.

    Теги:
    Чистый воздух Загрязнение воздуха Казгидромет Астана Экология Грязный воздух
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают