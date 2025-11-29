РУ
    22:37, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Системы нового поколения установили трем пациентам-сердечникам в Алматы

    В городском кардиологическом центре Алматы впервые проведены операции по имплантации систем нового поколения для физиологической стимуляции проводящей системы сердца, передает Kazinform.

    Фото: УОЗ Алматы

    Устройства были установлены 3 пациентам с нарушениями ритма сердца.

    Имплантация прошла в рамках образовательного мастер-класса под руководством заведующего отделением аритмологии Артура Абдымомунова и приглашенного эксперта — профессора Кржиштофа Бочара из Польши.

    Методика CSP является современным направлением в аритмологии и позволяет активировать сердце максимально приближённо к его естественной работе. В отличие от традиционной стимуляции, CSP обеспечивает синхронное сокращение желудочков, снижает риск сердечной недостаточности и улучшает качество жизни пациентов.

    Системы имплантируются при нарушениях проводимости, синдроме слабости синусового узла и хронической сердечной недостаточности.

    Во время операций использовались электрокардиостимуляторы Biotronik, оснащенные технологией CLS (Closed Loop Stimulation), которая регулирует частоту сердечных сокращений в зависимости от физических и эмоциональных нагрузок.

    Кроме того, устройства поддерживают систему Home Monitoring, обеспечивающую дистанционное наблюдение за состоянием пациентов и позволяющую своевременно реагировать на изменения здоровья.

    Директор цнтра Ермагамбет Куатбаев отметил, что внедрение современных технологий и обучение врачей передовым методикам — важная часть развития кардиологической службы города.

    Ранее мы рассказывали, что искусственный интеллект применяют для диагностики заболеваний в Алматы. 

