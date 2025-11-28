ИИ применяют для диагностики в Алматы — Ерлан Сулейменов о ГЧП в медицине

— Судя по сообщениям в СМИ, у детей и взрослых сегодня выявляют все больше различных заболеваний. С чем это связано — с ухудшением здоровья населения или улучшением диагностики?

— Рост выявляемости некоторых заболеваний связан прежде всего с улучшением диагностики и изменением демографической ситуации. Сегодня люди живут дольше. Если раньше люди чаще умирали в более молодом возрасте — в 50–60 лет, скажем, от инфаркта или инсульта, то сейчас с этими заболеваниями научились гораздо лучше справляться и контролировать их. Увеличение продолжительности жизни означает, что больше людей достигают возраста, когда чаще возникают хронические и возрастные заболевания, что повышает общую статистику заболеваемости. Сегодня в мире средняя ожидаемая продолжительность жизни составляет приблизительно 74 года, тогда как 20 лет назад этот показатель не превышал 66 лет.

Важно, что в Казахстане в целом и в Алматы в частности активно внедряются скрининговые программы. Это важное условие для того, чтобы население по ГОБМП и ОСМС могло проходить обследования, а врачи могли бы на самых ранних стадиях выявлять возможные заболевания и вовремя начать лечение. Отмечу, что и у самих людей появилась настороженность, все более тщательно следят за своим здоровьем. Все это повышает выявляемость заболеваний.

Улучшение диагностики в целом позволяет раньше выявлять заболевания, которые ранее часто оставались незамеченными или недиагностированными. Благодаря этому мы можем предотвращать серьезные осложнения и прогрессирование хронических болезней на ранних этапах, обеспечивая лучший контроль над ними и улучшая качество жизни пациентов.

Рост числа выявляемых заболеваний у детей и взрослых связан с сочетанием улучшения диагностики и реальными изменениями в состоянии здоровья населения.

Помимо усовершенствования диагностики, на рост числа диагнозов влияют и реальные факторы: загрязнение воздуха, воды и почвы, а также воздействие различных химических веществ повышают риск развития хронических заболеваний, в том числе аутоиммунных и онкологических.

Широкое распространение факторов риска — курения, употребления алкоголя, ожирения, недостаточной физической активности и неправильного питания приводит к росту неинфекционных заболеваний: диабета, сердечно-сосудистых болезней, некоторых видов рака.

Таким образом, рост числа диагнозов объясняется сразу двумя тенденциями: медицина научилась лучше и раньше выявлять заболевания, а также современные условия жизни действительно способствуют увеличению распространенности ряда болезней.

При этом именно ранняя диагностика и повышение точности методов позволяют эффективнее контролировать заболевания и увеличивать продолжительность и качество жизни людей.

Однако появляются и новые вызовы. Пандемия COVID-19 стала примером того, как человечество сталкивается с совершенно новой инфекцией. Сейчас, как вы знаете, идет пандемия так называемого гонконгского гриппа — мутировавшего вируса, который также изучен нами не полностью. Тем не менее, против него существует эффективная вакцинация, уменьшающая и заболеваемость, и тяжесть течения болезни.

— Как Вы оцениваете взаимодействие государства и бизнеса в сфере лабораторной диагностики в Алматы?

— Взаимодействие государства и частного сектора в сфере лабораторной диагностики в Алматы можно оценить как динамично развивающееся, продуктивное и ориентированное на повышение качества медицинских услуг. За последние годы выстроен достаточно продуктивный диалог, который проявляется в совместных проектах, участии частных лабораторий в государственных программах и развитии цифровой интеграции.

Только мы выполнили более 600 тысяч услуг для 68 государственных организаций, в том числе поликлиник и стационаров. Есть примеры успешного сотрудничества и у других частных лабораторий с госорганизациями. В целом именно Алматы демонстрирует один из наиболее зрелых и конструктивных форматов сотрудничества в стране. Важно, что в Алматы городские власти подчеркивают, что делают акцент на качество, это основной посыл.

— В чем Вы видите преимущества сотрудничества государственных поликлиник с частными лабораториями?

— Преимущества сотрудничества государственных поликлиник с частными лабораториями действительно значимы и многоплановы. Прежде всего, такое взаимодействие повышает доступность качественной лабораторной диагностики для населения. Когда частные лаборатории подключаются к работе государственных поликлиник, пациенты получают результаты быстрее, особенно в периоды сезонных всплесков обращаемости, когда нагрузка на систему резко возрастает. Это уменьшает очереди, сокращает сроки диагностики и повышает оперативность медицинской помощи.

Для работы сертифицированных лабораторий нужно обеспечить помещение, покупать реагенты, обеспечить контроль качества, аккредитацию и так далее. Это недешево, но за счет того, что частные лаборатории работают централизованно и в данном процессе не зависят от госзакупок, имеются прямые контакты с поставщиками оборудования, реагентов, то такая модель позволяет обеспечивать высококачественную диагностику бесперебойно.

Не менее важно и то, что частные лаборатории обеспечивают доступ к современным технологиям и высокоточному оборудованию, которое обновляется значительно чаще, чем в государственных организациях. В результате пациенты получают исследования на уровне международных стандартов с использованием автоматизированных линий, актуальных реагентов и современных методик. Дополнительным преимуществом становится двойной контроль качества: внутренний контроль лаборатории и контроль отдела СМК. Это значительно снижает вероятность ошибок и делает результаты более надежными.

В то же время остается ряд направлений, требующих дальнейшего совершенствования — это унификация стандартов, повышение совместимости информационных систем и расширение механизмов партнерства.

Сотрудничество позволяет государству оптимизировать расходы, поскольку нет необходимости инвестировать большие средства в строительство новых лабораторных корпусов, закупку дорогостоящего оборудования и его обслуживание. Используя уже готовую инфраструктуру частных лабораторий, система здравоохранения получает качественные услуги без длительных и затратных процессов модернизации.

Особую роль играет современная инфраструктура многих частных лабораторий, к примеру, у нас это закрытые лабораторные комплексы последнего поколения. Их работа основана на трековых системах, которые минимизируют влияние человеческого фактора, повышают точность и снижают риск ошибок при обработке анализов. Такая технологическая база существенно повышает общую эффективность лабораторной диагностики.

— Применяется ли искусственный интеллект при получении результатов анализов?

— Да, сегодня искусственный интеллект активно применяется при интерпретации результатов анализов, и его роль становится все более значимой. Наша задача — сделать лабораторные данные более полезными для врача и более понятными для пациента. Именно поэтому мы разработали собственный ИИ-модуль, который помогает интерпретировать часть лабораторных показателей и отслеживать их динамику. Мы прошли полный цикл — от аналитики и изучения мировых решений до разработки собственного прототипа и его тестирования с врачами и пациентами. На первом этапе была создана специализированная ИИ-модель, которая автоматически выделяет диагностические профили и сопоставляет их с утвержденными медицинскими шаблонами интерпретаций. Эти шаблоны согласованы с практикующими эндокринологами и профессорами КазНМУ, что обеспечивает достоверность и клиническую корректность.

Для врача такой инструмент дает экономию времени, снижает риск пропуска важных отклонений и ускоряет процесс принятия клинического решения. Для пациента — это более простые и понятные пояснения, вовлеченность в собственное здоровье и усиление доверия к результатам. Для лаборатории — это повышение клинической ценности услуги, внедрение инновационного сервиса и усиление конкурентоспособности. Жизнеспособность модели мы подтвердили через MVP-тестирование (жизнеспособность модели через пилотный проект), сравнив интерпретации ИИ и врачей, собрав обратную связь и интегрировав модуль в ЛИС и шаблоны бланков. Сегодня это полностью функционирующий инструмент, возможности которого мы продолжаем расширять, охватывая новые группы анализов. Поэтому для нас ИИ — не дополнение, а стратегический инструмент повышения качества лабораторной услуги, доверия клиентов и клинической значимости данных.

Таким образом, ИИ уже вышел за рамки экспериментальных разработок и стал частью повседневной клинической практики. И в мире, и в Казахстане он выполняет роль «невидимого помощника» врача, повышая точность диагностики, ускоряя процессы и делая медицинские услуги более доступными, понятными и надежными.

— Существует мнение, что ChatGPT и другие инструменты ИИ могут ставить диагнозы лучше живых врачей. Насколько велик риск, что ИИ заменит докторов и сотрудников лабораторий? Как Вы оцениваете такую перспективу — положительно или отрицательно?

— Мы должны понимать, что сегодня существует хайповая тенденция о том, что население якобы может просто открыть переписку с обычным искусственным интеллектом и получить исчерпывающий ответ на вопрос о своем здоровье. Но на самом деле не все дает ChatGPT, потому что это просто языковые системы, которые логично обосновывают то, чего в реальности может и не быть. Поэтому, насколько мне известно, ChatGPT по части медицинских сведений уже ограничивают. Но потенциал у этой системы высок. Но необходимо ее тренировать с упором на данные исключительно доказательной медицины, чтобы источники были только проверенными. Мы у себя внутри по этой схеме тренируем искусственный интеллект, и видим, что он формирует верные заключения. А общедоступный ChatGPT, к сожалению, может использовать источники с непроверенной информацией и выдать ее как проверенную по части медицины.

Полная замена врачей и сотрудников лабораторий ИИ крайне маловероятна, но ИИ должен помогать врачам. Лечить должен доктор. Медицина — это не только наука, но и искусство общения. Врач строит доверительные отношения с пациентами, объясняет диагноз, поддерживает и утешает. Он несет социальную ответственность за здоровье людей, участвует в профилактике заболеваний, воспитании здорового образа жизни и принятии мер в критических ситуациях, где важна каждая минута. Например, правило «золотого часа» при инфаркте или инсульте показывает, что своевременное вмешательство врача напрямую влияет на выживаемость и исход лечения. Ни одна ИИ-система сегодня не способна принимать такие решения с полной ответственностью и учитывать все обстоятельства конкретного пациента.

Кроме того, многие клинические случаи нестандартны. Они требуют интуиции, анализа невербальных сигналов, оценки нетипичных симптомов и умения интегрировать разрозненные данные — то, что доступно только опытному врачу. Юридические и этические аспекты также крайне важны: врач действует в рамках строгих норм, несет личную социальную и юридическую ответственность за решения и здоровье пациента, учитывает принципы биоэтики и стандарты медицинской практики. ИИ не обладает правовым статусом, не может нести ответственность за ошибки и не способен оценивать социальные и моральные последствия своих действий. Медицинские алгоритмы постоянно обучаются и меняются, что усложняет их сертификацию для автономного использования. Аналогично, сотрудники лабораторий выполняют множество задач: от контроля качества до решения нестандартных проблем с оборудованием, которые требуют критического мышления, практических навыков и профессиональной ответственности.

В то же время роль ИИ в медицине растет, и она исключительно положительна, если рассматривать его как вспомогательный инструмент. Искусственный интеллект способен брать на себя рутинные операции, ускорять анализ тестов, выявлять скрытые закономерности и подсказать врачу возможные варианты диагноза, снижая вероятность ошибок. Он становится своего рода «вторым мнением», помогает врачу структурировать большие массивы данных, предоставлять актуальную информацию из мировых исследований и следить за динамикой здоровья пациента. Для медиков это означает больше времени для сложных клинических решений и общения с пациентами, особенно в ситуациях, где каждая минута важна, как при соблюдении «золотого часа».

Таким образом, наиболее реалистичный и безопасный сценарий — это симбиоз: врачи и сотрудники лабораторий сохраняют ключевую роль, а ИИ усиливает их возможности, как помощник. Такой подход позволяет повысить точность и эффективность диагностики, обеспечить соблюдение этических норм и социальной ответственности врача, сохранить эмпатию и доверие пациентов.

— Какой, по-Вашему мнению, потенциал сотрудничества государства и частных организаций в сфере медицины?

— Конкуренция растет, и в тоже время новые технологии нужны госсектору. Идет развитие диагностики патологий, появляются новые методики, по которым надо провести обучение, произвести внедрение и так далее. Государство формирует основу доступности и социальной защищенности, а частный сектор приносит гибкость, технологии и скорость внедрения инноваций. Когда эти ресурсы объединяются, система здравоохранения начинает работать эффективнее: повышается качество диагностики, улучшается сервис и расширяются возможности для пациентов.

Потенциал сотрудничества государства и частных организаций в медицине остается очень высоким и стратегически значимым. В ближайшие годы можно ожидать развития нескольких ключевых направлений. Во-первых, расширение государственно-частных партнерств в диагностике, лечении, профилактике и цифровизации медицинских услуг. Во-вторых, совместное внедрение инноваций, включая автоматизацию лабораторных процессов, интеграцию искусственного интеллекта и развитие телемедицины. И, в-третьих, повышение эффективности и качества медицинской помощи за счет объединения ресурсов, технологий и экспертного потенциала обеих сторон.

Мировая практика подтверждает эффективность такого подхода. Эталонные системы здравоохранения часто строятся на сбалансированном взаимодействии государственного регулирования и частной инициативы.