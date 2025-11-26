РУ
    16:29, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Система здравоохранения Казахстана испытывает нехватку кадров — в Минздраве озвучили цифры

    Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в Мажилисе прокомментировал ситуацию с нехваткой медицинских кадров в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    За счет возвращенных активов в Актюбинской области построена врачебная амбулатория
    Фото: Правительство РК

    По его словам, отдельная статистика по оттоку специалистов, связанному с участившимися случаями нападений на медработников, не ведётся. Однако общая картина дефицита кадров в системе здравоохранения остаётся заметной.

    — Сегодня в отрасли ощущается нехватка порядка 4 тыс. врачей и около 5 тыс. специалистов среднего звена. Кроме того, фиксируется миграционный отток: за последние пять лет около 2,5 тыс. медицинских сотрудников покинули Казахстан, уехав работать за рубеж, — сообщил Султангазиев.

    Ранее мы писали, что в Казахстане ужесточат наказание за нападение на медработников.

