Система здравоохранения Казахстана испытывает нехватку кадров — в Минздраве озвучили цифры

По его словам, отдельная статистика по оттоку специалистов, связанному с участившимися случаями нападений на медработников, не ведётся. Однако общая картина дефицита кадров в системе здравоохранения остаётся заметной.

— Сегодня в отрасли ощущается нехватка порядка 4 тыс. врачей и около 5 тыс. специалистов среднего звена. Кроме того, фиксируется миграционный отток: за последние пять лет около 2,5 тыс. медицинских сотрудников покинули Казахстан, уехав работать за рубеж, — сообщил Султангазиев.

Ранее мы писали, что в Казахстане ужесточат наказание за нападение на медработников.