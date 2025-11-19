До 12 лет тюрьмы: в Казахстане ужесточат наказание за нападение на медработников

— Сейчас норма такая — за нанесение легкого вреда, побои, если в целом рассматривать нормы Уголовного кодекса, за это предусматривает 25-50 суток, когда речь идет о штрафах — порядка 200 МРП. Теперь, когда в качестве субъекта будет рассматриваться медицинский работник, врач, медсестра, санитарка и даже водитель скорой помощи, то до трех лет, до 1000 МРП, до 600 часов общественных работ. Кратно усиливается уголовная ответственность, если субъектом являются медработник, — рассказал депутат.