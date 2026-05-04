Система здравоохранения Газы находится на грани коллапса

По данным Минздрава Газы, 86% лабораторных материалов для медицинских анализов полностью исчерпаны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

Система здравоохранения в секторе Газа функционирует в условиях катастрофического дефицита. Об этом говорится в сообщении палестинского Министерства здравоохранения в Газе.

По данным ведомства, 86% лабораторных материалов и компонентов для медицинских анализов, диагностики и переливания крови полностью исчерпаны.

В Минздраве призвали международные организации экстренно предоставить кровь и лабораторные принадлежности больницам эксклава.

По состоянию на апрель 2026 года, нехватка основных лекарственных средств составляет 50%.

Отмечается, что сложившаяся ситуация может привести к полному коллапсу системы здравоохранения Газы.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус заявил накануне, что ситуация с медицинским обслуживанием в секторе Газа остается критической.

Он подчеркнул, что потребности в здравоохранении по всей Газе «огромны».

Тедрос призвал к незамедлительному и беспрепятственному доступу для доставки основных медикаментов и лекарственных средств в регион.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила медицинскую эвакуацию пациентов из сектора Газа после гибели одного из сотрудников.