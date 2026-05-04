    Система здравоохранения Газы находится на грани коллапса

    По данным Минздрава Газы, 86% лабораторных материалов для медицинских анализов полностью исчерпаны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

    Система здравоохранения в секторе Газа функционирует в условиях катастрофического дефицита. Об этом говорится в сообщении палестинского Министерства здравоохранения в Газе.

    По данным ведомства, 86% лабораторных материалов и компонентов для медицинских анализов, диагностики и переливания крови полностью исчерпаны.

    В Минздраве призвали международные организации экстренно предоставить кровь и лабораторные принадлежности больницам эксклава.

    По состоянию на апрель 2026 года, нехватка основных лекарственных средств составляет 50%.

    Отмечается, что сложившаяся ситуация может привести к полному коллапсу системы здравоохранения Газы.

    Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус заявил накануне, что ситуация с медицинским обслуживанием в секторе Газа остается критической.

    Он подчеркнул, что потребности в здравоохранении по всей Газе «огромны».

    Тедрос призвал к незамедлительному и беспрепятственному доступу для доставки основных медикаментов и лекарственных средств в регион.

    Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила медицинскую эвакуацию пациентов из сектора Газа после гибели одного из сотрудников.

    Динара Жусупбекова
